SIATA advierte alta probabilidad de lluvias durante el fin de semana electoral en el Valle de Aburrá

Medellín, Antioquia

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) alertaron sobre una alta probabilidad de lluvias durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo, jornadas que coinciden con las elecciones presidenciales en Colombia.

Según el pronóstico meteorológico, las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la madrugada, así como en horas de la tarde y la noche en distintos municipios del área metropolitana. Para las mañanas se prevén probabilidades de lluvia entre bajas y moderadas.

Las autoridades ambientales explicaron que las condiciones atmosféricas estarán marcadas por altos niveles de humedad, asociados a flujos provenientes del océano Pacífico y al tránsito de una onda tropical sobre el mar Caribe, factores que favorecen la formación de nubosidad densa y lluvias en buena parte de la región.

Además de las precipitaciones, se espera predominio de cielos parcialmente nublados y, en algunos momentos, completamente cubiertos durante gran parte del fin de semana.

El llamado de las autoridades es a que los ciudadanos consulten permanentemente los canales oficiales del SIATA y del Área Metropolitana, especialmente quienes deban desplazarse hacia los puestos de votación durante la jornada electoral.

La recomendación también incluye programar con anticipación los recorridos, estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar medidas preventivas ante eventuales lluvias intensas en sectores urbanos y rurales del Valle de Aburrá.