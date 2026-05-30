Cerrarán un kilómetro de la vía San Nicolás-La Ceja por obras del corredor Llanogrande-Canadá

El Carmen de Viboral, Antioquia

A partir del próximo 3 de junio será cerrado totalmente un tramo de aproximadamente un kilómetro de la vía San Nicolás-La Ceja para permitir el avance de las obras del corredor vial Llanogrande-Canadá, uno de los proyectos estratégicos de movilidad que se ejecutan actualmente en el Oriente antioqueño.

La restricción aplicará entre la conexión con la vía Llanogrande y la glorieta del Club Campestre Llanogrande, también conocida como glorieta de Sibaris, sector por el que diariamente circulan miles de vehículos entre Rionegro y La Ceja.

Las obras hacen parte de la consolidación de un circuito vial que busca mejorar la conexión entre Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral y El Santuario, además de fortalecer la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova y el Túnel de Oriente.

Así funcionarán los desvíos

Las autoridades definieron varias rutas alternas para reducir las afectaciones durante el cierre.

Los conductores que transiten por la vía Llanogrande podrán ingresar por la vereda Tres Puertas y continuar hasta la glorieta para retomar sus recorridos.

Quienes se movilicen desde el sur con destino a Llanogrande deberán utilizar el desvío habilitado por la vía del Club Campestre Llanogrande.

Por su parte, los usuarios que viajen desde La Ceja hacia Llanogrande podrán continuar utilizando la vía principal en dirección a Rionegro.

También habrá modificaciones para quienes se desplacen desde Llanogrande hacia el sector de La Amalita. En este caso, al llegar a ese punto deberán girar a la derecha y avanzar hasta el retorno ubicado cerca del CDA y del sector conocido como las antiguas Empanadas Caucanas para regresar hacia el mall Llanogrande.