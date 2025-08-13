Clan del Golfo amenaza de muerte a diputado de Santander, ¿por qué?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En medio de los esfuerzos por consolidar los procesos de paz urbana en el Magdalena Medio el diputado de la Asamblea de Santander, Camilo Alfonso Torres Prada, denunció haber recibido amenazas de muerte presuntamente firmadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo.

El mensaje intimidatorio lo recibió a través de WhatsApp, donde también incluyen a otros líderes sociales y actores del proceso.

Según lo relatado por Torres Prada en entrevista en Caracol Radio, el mensaje califica al diputado como “guerrillero” y lo acusa de “facilitar la delincuencia en Barrancabermeja”, asegurando que tanto él como su familia “tendrán que responder con la vida”.

“Sabemos quiénes son los del invento de la paz urbana en Barrancabermeja y queremos decirles que no vamos a permitir que cuatro auspiciadores de la guerrilla le vengan a lavar la cara a los criminales de la M, Los Búcaros y Los de la Unión", dice el texto de WhatsApp.

A la amenaza se suman los nombres de David Ravelo Crespo, facilitador del proceso de paz urbana; Andrés Ortiz, del movimiento Comunes y Juan Carlos Quiroga, quien fue el primero en divulgar un comunicado de alias “Marihuana”, uno de los líderes delincuenciales que manifestó su intención de participar en los diálogos.

“Es la amenaza más dura que he recibido en mi vida, sobre todo porque por primera vez se meten con mi familia de esa manera”, expresó el diputado Torres Prada.

Las intimidaciones estarían relacionadas con los avances del proceso de paz total en Barrancabermeja, uno de los cuatro territorios priorizados en Colombia para implementar este tipo de iniciativas.

Torres Prada, como presidente de la Comisión de Paz de Santander, ha sido uno de los principales promotores de estos diálogos que incluyen la participación de tres estructuras delincuenciales organizadas: “Los de la M” (liderados por alias “Marihuana”), “Los Búcaros” y “La Unión”.

Advirtió que desde el inicio del proceso los índices de violencia en la ciudad han caído drásticamente.

“Desde el 15 de julio a hoy solo hemos tenido dos homicidios por microtráfico, cuando antes eran dos o tres diarios”, afirmó.

Sin embargo la amenaza, aún en verificación por parte de las autoridades, pone en riesgo la continuidad del proceso.

Comentó que la intención del grupo armado podría ser ocupar los espacios que han empezado a dejar libres otras bandas criminales.

Incluso que este hecho podría explicar el recrudecimiento de la violencia, como el asesinato ocurrido recientemente en el que un joven fue torturado y ejecutado por, al parecer, tener información sobre el proceso.

Gobernación de Santander rechaza amenazas

Por su parte el gobernador Juvenal Díaz Mateus emitió un comunicado en el que rechaza las amenazas contra Camilo Torres y otros líderes sociales del Magdalena Medio.

También expresó su preocupación por un presunto plan criminal que tendría como blanco al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Amenazas como estas constituyen un ataque directo contra el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia”, indicó en el comunicado.

Además hizo un llamado urgente al gobierno nacional y a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de los amenazados y judicializar a los responsables.

Procesos de paz en el Magdalena Medio

El diputado destacó que el proceso de paz urbana en Barrancabermeja cuenta con el acompañamiento de las iglesias tanto católicas como cristianas, la Alta Consejería para la Paz, el Departamento Nacional de Inteligencia y otras organizaciones sociales.

“Hemos vivido la guerra desde los años 80. Cuando uno ve su propia sangre en el pavimento, entiende que esto tiene que parar de alguna manera”, concluyó.

Mientras las autoridades investigan la autenticidad del mensaje, la comunidad del puerto petrolero permanece en estado de alerta.