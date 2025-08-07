Golpe al grupo criminal ‘Los de la M’ en Barrancabermeja: 10 capturados por extorsión y homicidio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Se logró la captura de diez presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado “Los de la M”, responsables de extorsiones a comerciantes y vinculados con dos homicidios ocurridos en junio de este año.

Entre los capturados se encuentran alias “Mami”, “Modo Avión”, “Marly”, “Pimienta”, “Peñate”, “Brayan”, “Pereira”, “Jacsury”, “Danny” y “Erika”, a quienes se les presentó cargos por extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y homicidio.

Durante el procedimiento autoridades del Magdalena Medio incautaron una pistola prieto beretta, 55 cartuchos de distintos calibres, cinco motocicletas, 263 gramos de marihuana y 12 teléfonos celulares.

Puede leer: General Henry Bello deja Bucaramanga y asume comando en Cali

Según las investigaciones la estructura exigía entre 25 y 100 millones de pesos a comerciantes, usando amenazas y disparos contra fachadas e incluso la quema de locales.

Los capturados están señalados por ser los presuntos responsables de los homicidios de dos empleados del taller Alkana Motos. Hechos que ocurrieron el 3 y 7 de junio en el barrio Primero de Mayo en Barrancabermeja.

Más noticias: En Bucaramanga delincuentes están enviando coronas fúnebres a comerciantes para extorsionarlos

El autor intelectual de estos crímenes habría sido alias ‘Cachama’, cabecilla del grupo ‘Los de la M’ en la comuna 5. Quien aunque está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña en Ibagué continuaba coordinando actividades delictivas.

También se identificó la participación de alias ‘Veneco’, encargado de llamadas extorsivas; así como alias ‘Buti’, preso y señalado de ordenar asesinatos.

Le sugerimos: Pánico en Floridablanca: lanzan granada contra local de motos

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la policía del Magdalena Medio, destacó que las capturas fueron posibles gracias a más de 25 denuncias de comerciantes afectados.

“Este es un resultado contundente que esclarece dos homicidios y desarticula a un grupo que tenía roles definidos para extorsionar y atentar contra la vida. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando para seguir debilitando estas estructuras criminales”.

Lea también: Ataque con drones en sur de Bolívar deja varios soldados heridos: fueron trasladados a Bucaramanga

Diálogos de paz

Por su parte Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad de Barrancabermeja, rechazó los actos cometidos por los hoy capturados.

“En Barrancabermeja no nos arrodillamos ante la delincuencia. Estos sujetos, la mayoría jóvenes, arrebataron vidas y obligaron a comerciantes a cerrar sus negocios. No vamos a permitir ni tolerar estas acciones, incluso cuando algunos pidan pista para diálogos de paz”.

Otras noticias: A Colombia la estamos sacando adelante desde las regiones: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

El pronunciamiento del funcionario hace referencia a la reciente solicitud de Jhon Jairo Fernández Pórtala, alias ‘Marihuano’, otro cabecilla de “Los de la M” quien busca entablar conversaciones con el gobierno nacional.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.