Incendio arrasó con archivos y bodega de la alcaldía de Barrancabermeja

Bucaramanga

Un voraz incendio se registró en las instalaciones del almacén y el archivo de la alcaldía de Barrancabermeja, ubicadas en la comuna 6 específicamente entre los barrios Las Granjas y 20 de Agosto.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de Bomberos del distrito, quienes desplegaron seis máquinas extintoras, una ambulancia y 40 unidades operativas para controlar las llamas.

Tras 6 horas de arduo trabajo que implicaron 6 máquinas extintoras, una ambulancia y 40 unidades, se controla incendio estructural en la sede de Archivo de la Alcaldía de Barrancabermeja, ubicada en el barrio Las Granjas, Comuna 6. Línea Emergencia 🆘 119-6076007070. pic.twitter.com/lJOjYEqONN — Bomberos de Barrancabermeja (@BomberoBarranca) August 11, 2025

Tras más de seis horas de labores intensas el fuego fue finalmente controlado.

Según el reporte preliminar de las autoridades no se registraron personas lesionadas, aunque se encuentran en evaluación los daños materiales y la posible pérdida de documentos importantes que estaban guardados en la bodega.

Puede leer: Bucaramanga: Asesinan a domiciliario en el puente El Bueno

Inicialmente se había indicado que el incendio afectaba también a la Registraduría Auxiliar del barrio Las Granjas, sin embargo esta información fue desmentida posteriormente.

La mayor afectación se concentró en las áreas de archivo y almacenamiento de la administración distrital.

Le puede interesar: Incendio en el colegio Santa Teresita de los Pinos en Bucaramanga: Investigan posible cortocircuito

Investigación en curso: ¿incendio provocado?

La emergencia ha generado gran conmoción entre la ciudadanía, especialmente por las versiones extraoficiales entregadas por testigos quienes aseguran que el incendio habría sido provocado con la presunta intención de destruir documentos sensibles.

Dichos documentos podrían estar relacionados con presuntos casos de investigación que involucrarían al actual alcalde Jonathan Vásquez Gómez y al exalcalde Alfonso Eljach.

Otras noticias: En Bucaramanga comunidad prendió fuego a motocicleta de ladrones tras robo fallido

Aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar si fue provocado.

Habitantes de los barrios Las Granjas y 20 de Agosto reportaron una densa nube de humo que se extendió por varias cuadras, lo que generó alarma y dificultades respiratorias en algunos residentes del sector.

Al momento la Fiscalía y organismos de control también se encuentran reuniendo información para esclarecer los hechos.