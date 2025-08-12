Santander: En Betulia desmantelaron dos laboratorios de coca que financiaban al Clan del Golfo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En el municipio de Betulia, Santander, las autoridades propinaron un nuevo golpe contra el narcotráfico, fueron localizados cinco cultivos de hoja de coca y dos laboratorios rústicos para la producción de base de cocaína en la vereda La Coloreña.

Ampliar

Durante el operativo, los uniformados hallaron 400 galones de gasolina, 40 de acetona, 80 de otros insumos líquidos y 100 kilos de insumos sólidos, además de canecas y elementos utilizados en el procesamiento de alcaloides. Por las difíciles condiciones del terreno, las estructuras y químicos fueron destruidos de manera controlada en el lugar.

Según las investigaciones, los dos laboratorios rústicos para el procesamiento de base de cocaína, presuntamente financiaría al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, subestructura Édgar Madrid Benjumea.

El coronel Carlos Efrén Fuelagán, comandante del Departamento de Policía Santander, aseguró: "

“Los cultivos de hoja coca, plantaciones que serán propuestas para la erradicación en próximas operaciones”.

Este operativo se llevó a cabo como parte de la ofensiva contra el narcotráfico en Santander.