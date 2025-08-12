Murió Monseñor Nel Beltrán Santamaría, gran gestor de paz en Colombia.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

A la 1:45 p.m en la Casa Sacerdotal San José del Seminario de Floridablanca falleció Monseñor Nel Beltrán Santamaría, un hombre de 84 años que destacó en la Iglesia Católica y en la historia social de Colombia, ya que fue Premio Nacional de Paz en el año 2011.

Monseñor en los últimos meses, había presentado problemas de salud, al parecer fue diagnosticado con cáncer de próstata.

Jairo Beltrán, hermano de monseñor menciona cómo lo recordará: “Un hombre muy servidor, un hombre con mucha sensibilidad social y un hombre que se preparó para dar, como dijo él cuando se ordenara gastarse y desgastarse por la gente”.

El cuerpo de Monseñor Nel Beltrán, será trasladado en las próximas horas a Sincelejo, allí familiares y amigos le darán cristiana sepultura.

¿Cuál fue la trayectoria de Monseñor?

Nacido en San Andrés, Santander el 24 de diciembre de 1940, dedicó su vida al servicio religioso, social y humanitario, dejando una huella profunda en la Iglesia y en la sociedad.

Su historia académica y pastoral es extensa y ejemplar, desempeñó cargos como Vicario General de la Diócesis de Barrancabermeja, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, y obispo de Sincelejo desde 1992 hasta su renuncia en 2014, aceptada por el Papa Francisco.