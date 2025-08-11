“Hoy el escenario político cambia totalmente”: alcalde de Bucaramanga tras la muerte de Miguel Uribe

Bucaramanga

La reciente noticia sobre el Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien murió este lunes 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado durante un evento político en Bogotá, el pasado 7 de junio de 2025. Ha generado múltiples reacciones en los líderes políticos del país, entre ellas la del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Jaime Andrés Beltrán se pronunció a través de sus redes sociales en una primera publicación enviando un mensaje de condolencia a la familia de Miguel Uribe y manifestando que debe llegar la unión por un mismo fin: “su vida y el clamor por un país en paz”.

“Miguel Uribe Turbay logró algo valioso para nuestra sociedad; unirnos en oración como colombianos por un mismo fin: su vida y el clamor por un país en paz. Hoy le duele a Colombia su partida, pero deja el legado que la unión y la reconciliación sí es posible. Envío mis más sentidas condolencias a su familia, a sus allegados y a un país entero que siente profundamente su fallecimiento", se lee en la publicación en la cuenta de la red social ‘X’ de Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.

Sobre el panorama político en Colombia, esto dijo el alcalde de Bucaramanga tras la muerte de Miguel Uribe

Refiriéndose a lo que sería el panorama político después de esta noticia que hoy sacude a Colombia, el mandatario de los bumangueses manifestó:

“Hoy el escenario político cambia totalmente en Colombia con el asesinato de Miguel Uribe. Colombia entró en una crisis profunda en su democracia, en la libertad y en un futuro que parece desalentador. Este es el resultado de discursos malsanos y posturas ideológicas violentas.

Dos días de duelo en Bucaramanga por el fallecimiento del senador Uribe Turbay



