Muertes violentas durante el fin de semana en Bucaramanga y Barrancabermeja

Durante el fin de semana, más exactamente entre la noche del sábado 9 de agosto y la madrugada del domingo 10 de agosto, se registraron hechos violentos en los que cuatro hombres fueron asesinados con arma de fuego, dos casos en Barrancabermeja y dos en Bucaramanga.

Los hechos que se registraron en Barrancabermeja, dieron registro de un asesinato en el barrio San Martin sector la ladrillera, donde un joven identificado como Yorman Gutiérrez Cano, de 22 años, fue asesinado mientras trabajaba junto a su padre, según testigos dos hombres armados llegaron a pie hasta el lugar, ubicaron a la víctima y le dispararon en tres oportunidades, provocándole la muerte de manera inmediata.

Así lo confirmó el coronel Ángel Vivas, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

“En el sector ‘Ciénaga Brava’ se presenta a un homicidio por arma de fuego. Según informaciones de la familia elaborado aquí mismo en la ladrillera, pues presenta tres impactos de arma de fuego, los móviles según nos informan es que después de salir de su trabajo, estaba descansando para irse a su vivienda cuando fue abordado al parecer por dos sujetos quienes lo abordan, él emprenden la huida hacia el matorral, pero pues allí lo alcanzan y terminan con la vida de este joven, estamos recolectando las respectivas entrevistas, haciendo la actividad en el vecindario, con posibles testigos de los hechos“, señaló el coronel.

En otro hecho en el puerto petrolero un joven aun sin identificar fue baleado en el sector de la Península, comuna 4, esta persona fue trasladada a la Clínica Magdalena, donde ingresó sin signos vitales. Al no portar documentos, esta persona permanece como N. N., según confirmaron las autoridades.

Sicariatos en simultáneo en Bucaramanga

En Bucaramanga dos hechos sicariales se presentaron en simultáneo en la noche del sábado 9 de agosto, uno en el barrio San Cristóbal al norte de Bucaramanga donde fue asesinado Jhon Sneyder Vega Silva, de 34 años, conocido como alias ‘la vaca’. Según testigos, un hombre se acercó a pie hacia John Vega, desenfundó un arma de fuego en su contra, provocándole tres heridas: una en el pecho, una en la espalda y otra en el muslo derecho.

Vega Silva, fue trasladado al Hospital del Norte, donde de acuerdo con la Policía Metropolitana llegó sin signos vitales. Las autoridades indicaron que Vega Silva registraba cinco anotaciones judiciales por receptación, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Al mismo tiempo, en el sector del puente El Bueno, en la vía que comunica a Bucaramanga con Girón, Fabián David Luna Gómez, de 28 años, de ocupación domiciliario, fue atacado con arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Luna Gómez, recibió tres impactos de bala, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Hasta el momento no se reportaron más detalles sobre la víctima.

Según las autoridades estos dos hechos sicariales responderían a un posible ajuste de cuentas.