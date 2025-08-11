Tres días de duelo en Santander por muerte del senador Miguel Uribe Turbay
Durante lo días de duelo la bandera del departamento de Santander se izará a media asta en todos los edificios públicos.
Bucaramanga
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, decretó tres días de duelo en todo el departamento tras confirmarse el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió este 11 de agosto como consecuencia de las heridas que le dejó un atentado con arma de fuego.
Durante los tres días de duelo, la bandera del departamento de Santander ondeará a media asta en todos los edificios públicos, plazas principales y sedes institucionales. A su vez, la gobernación anunció que suspenderá las publicaciones en las plataformas digitales. Esta medida simbólica busca que, en lugar de la voz institucional, se escuche con mayor fuerza el llamado a la justicia.
Además, la administración departamental expresó sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del dirigente, calificando su partida como una pérdida irreparable para la Nación.