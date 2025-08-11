Él es el sicario de Miguel Uribe y todos los implicados en el atentado: detalles del caso

AME4253. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/06/2025.- Integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) llegan a la zona donde se presentó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay este sábado, en Bogotá (Colombia). Uribe Turbay uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá. EFE/ Carlos Ortega

Tres disparos ocurridos el 7 de junio del 2025 fueron el comienzo de una nueva tragedia en la familia Turbay. La víctima, Miguel Uribe Turbay. Aunque sobrevivió a los dos impactos en el cráneo y uno en la pierna, y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, en donde durante dos meses los médicos hicieron lo posible para salvarlo, este 11 de agosto su voz se apagó.

El nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de Diana Turbay, murió tras el atentado en su contra. Un plan por el que hasta el momento se han judicializado seis personas. Lo anterior, gracias a que las autoridades han trabajado de manera rápida por capturar a los implicados.

Ese día Miguel Uribe Turbay se encontraba realizando un acto público al que varios colombianos que lo apoyan asistieron. Allí compartía su visión de país. De repente tres balas impidieron que pudiera continuar su discurso y se derrumbó. Su voz fue silenciada en ese momento, pues pese a que duró dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos, no despertó y su voz no volvió a ser escuchada.

Las balas fueron accionadas por Alias ‘Tianz’. El joven fue capturado segundos después del atentado, cuando fue atrapado por los ciudadanos que hacían presencia en el barrio Modelia, en inmediaciones del Parque El Golfito. Estos evidenciaron que el menor podría ser sospechoso y culpable del atentado. Por lo tanto, comenzaron una carrera para atraparlo. Minutos después llegó la Policía y desde entonces permanece bajo la custodia de las autoridades.

De esta forma, a Alias ‘Tianz’ lo capturaron en flagrancia, es decir en el lugar de los hechos.

¿Quién es el presunto sicario de Miguel Uribe?

Alias ‘Tianz’, cómo ha sido identificado el menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay, tiene 15 años. Desde que fue atrapado fue considerado como el presunto autor material. Sin embargo, su presunción de inocencia desapareció el pasado 6 de agosto, cuando se declaró culpable por disparar contra Miguel Uribe Turbay ante un juez especializado.

Los cargos que aceptó son por tentativa de omisión agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por ahora, el menor permanece bajo protección especial en el búnker de la Fiscaría, con supervisión del ICBF. Además, su familia recibió una protección especial.

¿Quiénes son los implicados y capturados en el caso de Miguel Uribe Turbay?

Son seis nombres que hasta el momento han sido relacionados con el atentado del fallecido Miguel Uribe Turbay: Alias ‘Tianz’, Cristian Camilo González Ardila, Carlos Eduardo Mora González, Katerine Andrea Martínez Martínez, William Fernando Cruz González y Elder José Arteaga Hernández

Por un lado, Cristian Camilo González Ardila decidió entregarse de manera voluntaria a las autoridades. De acuerdo a las autoridades, él tenía como objetivo transportar a alias ‘Tianz’ para ayudar a que escapara.

Mientras tanto, Carlos Eduardo Mora González conocido también como alias ‘Veneco’ ha sido señalado como uno de los presuntos organizadores del atentado. Además, es acusado de ser el conductor del Spark, el auto con el que hicieron el reconocimiento del lugar previo al atentado.

Katerine Andrea Martínez Martínez, quien se hacia llamar como alias ‘Gabriela’ o ‘Andrea’, fue vista junto a alias ‘Chipi’ o ‘Costeño’, el hombre que le habría entregado el arma al menor para cometer el atentado. Ella intentó escapar al Caquetá, pero fue capturada. Martínez fue identificada como la joven de 19 años.

Además, William Fernando Cruz González, alias ‘el hermano’ es el hombre que ha sido acusado de ayudar supuestamente a escapar a alias el ‘Costeño’ y a alias ‘Gabriela’. También ha sido acusado de conducir el Volkswagen azul, con el que huyeron hasta un bar en el barrio Santa Fe.

Finalmente, Alias ‘Chipi’ o ‘Costeño’ identificado como Elder José Arteaga Hernández ha sido acusado de ser el presunto líder criminal y quien se habría encargado de organizar gran parte del atentado.