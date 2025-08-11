Pensé que tú me despedirías a mí: Carolina Hoyos se despide de su hermano Miguel Uribe

“Miguel guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos”, comenzó indicando la hermana del fallecido congresista Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos.

La muerte del congresista y político Miguel Uribe Turbay se confirmó minutos antes de las cinco de la mañana de este 11 de agosto. Su muerte en horas de la madrugada ha generado de manera casi que inmediata varios pronunciamientos, entre ellos el de su hermana.

Las palabras de María Carolina fueron especialmente dedicadas a su hermano. De este modo, indicó que su madre Diana Turbay y su abuela Nydia Quintero lo están esperando. “Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita".

Igualmente, señaló que siempre mantuvo la esperanza de ver a su hermano Miguel recuperarse y que en un futuro ella partiría primero. “Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!"

Por otro lado, la hermana del senador aprovechó para agradecer a todos los que lo atendieron en la Fundación Santa de Bogotá y a los colombianos que brindaron su apoyo a su familia. “Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor.”

Asimismo, dijo que mantendrá en sus oraciones a quienes ahora sufren la partida de su hermano. “Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro; por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra. Señor, dame fuerzas para seguir adelante”.

“Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. ¡Mi niño hermoso, te adoro! ¡Hasta luego, a Dios!“, agregó