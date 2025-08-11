La vida está por encima de cualquier ideología: Petro sobre muerte de Miguel Uribe

Una de las reacciones más esperadas ante la muerte de Miguel Uribe, era la del presidente Gustavo Petro, quien finalmente a través de su cuenta de X envió un mensaje de solidaridad para el pueblo colombiano.

A pesar del fallecimiento de Miguel Uribe, el presidente aseguró que “la violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas”. Sin embargo, destacó que “la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún”.

Petro tras muerte Miguel Uribe: “Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar”

A través de su cuenta de X, hizo un llamado para que la investigación sobre el atentado de Miguel Uribe sea profundizada, y para que las autoridades nacionales e internacionales trabajen en conjunto para lograr esclarecer los hechos e identificar realmente quienes están detrás del crimen.

“Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad”, expresó.

“No es la venganza el camino de Colombia”

El presidente puntualizó en que Colombia lleva décadas en el camino de la violencia, y que la muerte de Miguel Uribe nos duele a todos sin importar la ideología.

“Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida”, dijo.

Finalmente, escribió que lo que queda es el duelo y seguir adelante por el país.

Muerte de Miguel Uribe

El exsenador falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto la 1:56 a.m.. La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien por medio de sus redes sociales mandó un mensaje conmovedor: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”

Cabe recordar que el precandidato el fin de semana tuvo complicaciones en su recuperación, pues presentó una hemorragia cerebral, lo que llevó a los médicos a realizar una nueva intervención quirúrgica.

Maria Claudia Tarazona: mensaje en redes sociales

Su esposa, quien estuvo siempre manteniendo al país y a los medios al tanto del estado de salud de Miguel Uribe, por medio de sus redes confirmó la muerte y mandó una fotografía puntualizando que: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin tí”.