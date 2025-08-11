6AM6AM

Fundación Santa Fe confirmó a qué hora murió Miguel Uribe y la causa tras estado de salud crítica

El precandidato presidencial falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

Hay luto en Colombia con el fallecimiento de Miguel Uribe, el precandidato presidencial falleció sobre la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto tras dos meses de luchar por su vida.

Confirmaron que el equipo a cargo de Miguel Uribe Turbay trabajó incansablemente durante más de 2 meses desde su ingreso a la Fundación Santa Fe, pero lamentablemente no pudieron hacer nada frente a las hemorragias y la gravedad de las heridas.

