Fundación Santa Fe confirmó a qué hora murió Miguel Uribe y la causa tras estado de salud crítica

Hay luto en Colombia con el fallecimiento de Miguel Uribe, el precandidato presidencial falleció sobre la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto tras dos meses de luchar por su vida.

Confirmaron que el equipo a cargo de Miguel Uribe Turbay trabajó incansablemente durante más de 2 meses desde su ingreso a la Fundación Santa Fe, pero lamentablemente no pudieron hacer nada frente a las hemorragias y la gravedad de las heridas.