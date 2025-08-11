Bogotá decreta 3 días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció a través de sus redes sociales que se decreta 3 días de luto por el fallecimiento del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay.

Luego de conocerse que el político colombiano murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto, tras más de 2 meses luego de su atentado, Galán pidió esos días de duelo en solidaridad con su familia.

“Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe Turbay. En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, señaló en su cuenta de X el alcalde.

Así mismo, Galán recordó a Miguel Uribe en su paso por el Cabildo Distrital, siendo concejal entre 2012 y 2015, como secretario de Gobierno durante la alcaldía de Enrique Peñalosa entre 2016 y 2019. “Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor”.