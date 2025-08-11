Abogado de Miguel Uribe exigió investigaciones exhaustivas “por el magnicidio y crimen de lesa humanidad”

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, quien ha venido representando a la familia del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay en el proceso judicial que se adelanta desde el pasado 7 de junio cuando se perpetró el ataque armado en Bogotá, lamentó “profundamente el magnicidio y crimen de lesa humanidad”.

“No descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores, así como quienes, por acción u omisión, desatendieron sus solicitudes de protección dejándolo en estado de indefensión, enfrenten todo el peso de la ley y la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, advirtió en un comunicado en el que reiteró “su firme compromiso para lograr justicia y verdad”.

Añaden “condenamos enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista, que por su naturaleza debe ser imprescriptible, y exigimos a las autoridades nacionales e internacionales que continúen adelantando investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas”.

La firma de abogados también aseguró que seguirá “empleando todas las herramientas legales disponibles en el marco del Derecho Interno, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación integral”.