Capturas y avances en el caso de Miguel Uribe: Cambios judiciales tras confirmarse el homicidio

Dos meses después del atentado que hoy termina convirtiéndose en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a cinco adultos y un menor de edad que habrían formado parte de la logística y coordinación del ataque, serían los presuntos autores materiales.

La captura de Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, ha sido la más importante. Este hombre fue el encargado de contratar a todos los hasta ahora capturados que figuran en el organigrama criminal revelado por la Policía Nacional:

Alias ‘Tianz’, menor de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial un arma de fuego tipo pistola Glok de 9mm adaptada para disparar en ráfaga balas recubiertas de bronce y latón- a Katerine Andrea Martínez, alias ‘Andrea’ la joven que entregó el arma - y a los conductores Carlos Eduardo Mora, alias ‘Veneco’, William Fernando González, alias ‘El hermano’ y Cristian Camilo González Ardila, quienes participaron el la logística del ataque criminal y la posterior, planeación de la fuga.

Todos ellos permanecen recluidos en las celdas del bunker, tras ser imputados por varias delitos según sus conductas: tentativa de homicidio, uso de menores para la comisión de delitos, concierto para delinquir, porte ilegal de armas.

¿Cómo cambia el proceso judicial?

La Fiscalía al tener conocimiento del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay solicitará la modificación de la imputación ante un juez de control de garantías, indicando el cambio de delito.

El delito antes imputado de homicidio en grado de tentativa, se convierte finalmente en homicidio, con las consecuencias legales que esto conlleva, incluyendo penas mayores.

Para el ente acusador, el atentado tuvo motivaciones políticas, una hipótesis que tendrá en cuenta al momento de evaluar las circunstancias agravantes.

El atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay, “se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia”, es la principal hipótesis que desde el inició ha manejado la Fiscalía.

“Y es en el marco de esta campaña política que se produce el atentado, siendo él senador, una persona públicamente expuesta que había informado a la UNP en varias ocasiones la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del Gobierno Nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición, sin que haya evidencia alguna de que él tuviera amenazas o riesgo por situaciones personales, familiares, económicas o de otra índole que hubieran motivado la tentativa de homicidio”.