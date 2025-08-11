Atención: Murió Miguel Uribe Turbay HOY en Bogotá: Así lo confirmó 6AM de Caracol Radio| Lo último

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, murió este lunes, 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado durante un evento político en Bogotá, el pasado 7 de junio de 2025.

Uribe Turbay, de 39 años, fue trasladado de urgencia este lunes 16 de junio a una cirugía neuroquirúrgica tras detectarse un sangrado “intracerebral agudo”, informó la Fundación Santa Fe, clínica donde permaneció hospitalizado desde el día del ataque con arma de fuego.

El senador por el Centro Democrático estuvo en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos neurológica tras recibir múltiples impactos de bala —dos en el cráneo y uno en la pierna izquierda— mientras daba un discurso acompañado por su equipo de campaña en el parque el Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

Desde entonces, el aspirante presidencial fue sometido a varias cirugías. Según la Fundación Santa Fe, este sábado, 9 de agosto, Uribe Turbay sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud era“crítica”.

La jornada más desafiante de Miguel Uribe

La clínica publicó un nuevo parte asegurando que la condición del precandidato volvió a ser crítica tras una hemorragia cerebral en el sistema nervioso central:

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Por esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo.

“Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado”, señaló el comunicado de hoy.

Además, el senador del Centro Democrático requirió reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. No obstante, a pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de sus seres queridos, el político de derechas perdió la batalla, pues las heridas sufridas durante el ataque fueron irreversibles.

La Fundación Santa Fe informó que el estado de salud de Miguel Uribe Turbay revirtió a una condición crítica en las últimas 48 horas debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Por lo tanto, requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.



Via… pic.twitter.com/hNXctmLqnL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 9, 2025

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Uribe Turbay era político, abogado y tenía una maestría en políticas públicas. Nació el 28 de enero de 1986; cumplió 39 años.

Su madre Diana Turbay fue asesinada por el narcotráfico en 1991, su abuelo fue Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 y 1982, mientras que su abuela es Nidia Quintero, creadora de la Fundación Solidaridad por Colombia.

Uribe Turbay fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, secretario de Gobierno en la Alcaldía de Enrique Peñalosa entre el primero de enero de 2016 y el 22 de octubre de 2018; sin embargo, renunció para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, la cual perdió frente a Claudia López.

Fue cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con quien no tiene parentesco. También, se destacó por ser de los más severos críticos del actual Gobierno de Gustavo Petro, principalmente por el deterioro de la seguridad en el país y por su intención de convocar por decreto una consulta popular para aprobar en las urnas la reforma laboral que rechazó el Senado.

Hasta la fecha era senador de la República por el Centro Democrático, cargo que ocupaba desde el 20 de julio de 2022 y además, precandidato presidencial desde el 21 de octubre de 2024.

Este hecho generó una fuerte reacción política tanto a nivel nacional como internacional, con líderes de diferentes partidos y gobiernos extranjeros expresando su condena y solidaridad. El ataque revivió temores sobre la violencia política en Colombia, evocando recuerdos de magnicidios ocurridos en décadas anteriores.

Las autoridades han capturado a tres personas implicadas en el crimen del senador, entre ellas está el autor material, Juan Sebastián Rodríguez, de 15 años, quien fue capturado en el lugar de los hechos portando un arma tipo Glock 9 mm. Asimismo, dos adultos identificados como Carlos Eduardo Mora González, detenido en Bogotá, y Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’ detenida en Florencia, Caquetá.

El ataque fue ejecutado por al menos seis personas, incluyendo motociclistas y conductores de vehículos, y se utilizó una pistola originalmente vendida en Estados Unidos.

El 25 de julio, un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, informó que el segundo adolescente vinculado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay que se encontraba en un centro de emergencia del ICBF, no está judicializado, ni cumple con medida de privación de la libertad por parte de ninguna autoridad o ente de control.