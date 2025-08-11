Tenemos el corazón arrugado, pero Colombia no se va a dejar amedrentar por el terrorismo: Duque por muerte de Miguel Uribe

Tenemos el corazón arrugado, pero Colombia no se va a dejar amedentrar por el terrorismo: Duque por muerte de Miguel Uribe

La Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estuvo internado el senador Miguel Uribe Turbay por dos meses y cuatro días, confirmó que el hoy ex congresista por el Centro Democrático falleció a la 1:56 a. m. Tras esto, las reacciones y mensajes de solidaridad con la familia Uribe Turbay no se han hecho esperar.

El expresidente Iván Duque se pronunció en Caracol Radio y comentó que lamenta el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Asimismo, indicó que este hecho representa dolor de patria. “Colombia llora la partida de un líder ejemplar, de una persona llena de convicciones, una persona llena de ideales y que siempre motivó a hacer la política con altura”.

Así las cosas, el expresidente comentó que Colombia tiene que unirse para impedir que hechos similares se repitan. “Hoy tenemos el corazón arrugado, pero Colombia no se va a dejar amedrentar del terrorismo. Y creo que la partida de Miguel tiene que ser un momento de profunda reflexión para que tengamos unidad de propósito y que tengamos claridad patriótica en estos momentos. Es el mejor homenaje que podemos hacerle a un ser humano ejemplar”.

Por otra parte, el exmandatario señaló que este momento no debe ser aprovechado para hacer política, y que la muerte de Miguel Uribe Turbay y su atentado no sea usada por los precandidatos para ganar votos para las elecciones presidenciales del 2026.

Sumado a lo anterior, el exjefe de Estado resaltó que el exsenador quiso luchar por un mejor país, esto pese a que su madre falleció por causa de la violencia “Creo, sobre todo, que estos no deben ser momentos de cálculo político, ni cálculo electoral yo creo que hoy tenemos que rendirle homenaje a alguien que sufrió en carne propia la violencia con la pérdida de su madre y que a pesar de ese dolor tan grande quiso servir a Colombia”

“Duele que él también haya sido víctima de las balas asesinas de los violentos. Hoy tenemos que honrar su memoria y creo que lo mejor que podemos hacer es una reflexión del país. El odio y la polarización deben ser rechazadas. Es lamentable que días antes de su partida hayamos visto tantos mensajes de odio”, agregó el expresidente.

