Detalles de la masacre en Betulia: dos víctimas ya están identificadas

Betulia- Antioquia

Continúa la investigación del hecho violento que le causó la muerte a tres hombres en un sector a escasos 10 minutos del área urbana del municipio de Betulia, Suroeste de Antioquia. Recordemos que l a masacre se registró en la vía que conduce a la vecina población de Urrao . Donde se indica que se escucharon muchos disparos antes de encontrar las víctimas sin vida. Incluso estas pudieron haber intentado resguardarse por los lugares donde fueron hallados.

Caracol Radio tuvo acceso a algunas fotografías de las víctimas en el lugar del triple crimen, pero por respeto a las familias no serán publicadas.

Identidades

Caracol Radio conoció las identidades de dos de las tres víctimas: se trata de David Ferney Gil Gutiérrez, de 37 años, y Jhon Aicardo Sepúlveda Rivera, de 28 años. La tercera persona aún no ha sido identificada plenamente, pero se espera que esto suceda en las próximas horas cuando familiares lleguen a la morgue a reconocer el cuerpo.

Los cuerpos hasta la mañana de este sábado permanecen en la morgue del pueblo a la espera de que se les realice la autopsia, aunque también se maneja la intención de que sean trasladados a Medicina Legal en la ciudad de Medellín, donde se realice todo el proceso de plena identificación.

Hipótesis del hecho

Las primeras hipótesis que manejan las autoridades judiciales que comenzaron las pesquisas del hecho indican que presuntamente estas personas harían parte del grupo ilegal 20 de Julio que delinque en la vecina población de Urrao, pero que trata de expandir su accionar en Betulia, exactamente en el barrio Nariño.

Este medio de comunicación ha conocido que, al parecer, estos tres hombres que habitan la población de Urrao, habrían sido enviados a Betulia, pero fueron emboscados por el Clan del Golfo. La teoría surge porque por ese corredor se mueven los dos grupos y es bien sabido que la estructura que más poder tiene en la zona es también el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Caracol Radio recibió información sobre la ruta que emplean los ilegales para llegar al barrio Nariño. Es por un sector conocido como la Virgen; por ahí utilizan unos caminos evitando la vía pavimentada y la entrada al pueblo para llegar directamente a ese caserío que es manejado por el 20 de Julio. Al parecer, esa era la intención de los ajusticiados.

Cabe aclarar que esta información son las primeras hipótesis que están manejando las autoridades sobre este triple crimen.