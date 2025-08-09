Alcalde de Medellín y embajador de EE.UU. se reunieron para tratar temas de seguridad y corrupción

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció a través de sus redes sociales que sostuvo un encuentro con Jhon MacNamara, embajador de Estados Unidos en Colombia, en la que abordaron temas como la lucha contra las estructuras criminales, el narcotráfico y la corrupción, así como la defensa de la democracia y las libertades.

Durante el encuentro, también se abordó la preocupación por el aumento de cultivos ilícitos, la situación de Venezuela y los planes conjuntos para combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

El alcalde Gutiérrez señaló que se presentarán informes sobre bienes en Estados Unidos presuntamente obtenidos por actos de corrupción.

Más detalles

El alcalde informó que la próxima semana se realizará una reunión entre alcaldes de Colombia y el embajador estadounidense, a la que también asistirán congresistas norteamericanos de la comisión bipartidista.

#Medellín | El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo una reunión con Jhon MacNamara, embajador de Estados Unidos en Colombia, en la que abordaron la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, así como los planes conjuntos para combatir la explotación sexual. pic.twitter.com/8jQMosoqPy — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) August 9, 2025

En su mensaje, el alcalde reiteró que “la relación entre nuestros dos países debe seguir siendo de colaboración y amistad. Estados Unidos es y deberá seguir siendo un gran aliado de Colombia” y recalcó que el desarrollo nacional debe impulsarse desde las regiones.