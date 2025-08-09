Destituyen por 9 años a dos exfuncionarios de Daniel Quintero por contrato con Metroparques
Los sancionados, la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego y el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano, podrán apelar la decisión al ser de primera instancia.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, y a Jorge Enrique Liévano Ospina, entonces gerente general de Metroparques, por la ampliación injustificada de un contrato para la conservación de jardines de la ciudad.
El contrato, firmado por $5.226 millones y con una duración inicial de tres meses —del 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021—, fue prorrogado hasta el 10 de junio de 2021.
Los investigados, exfuncionarios del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, argumentaron que la extensión se debió a medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para enfrentar los efectos del covid-19.
Sin embargo, la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 concluyó que las condiciones para modificar el contrato desconocieron principios de la función administrativa como la economía y la eficacia.
Sobre la investigación
Según el ente de control, la prórroga careció de justificación razonable y evidenció un ánimo de favorecer intereses ajenos a los fines del Estado y de la entidad contratante.
El Ministerio Público calificó la conducta como falta gravísima cometida con culpa gravísima. La decisión, al ser de primera instancia, puede ser apelada por los sancionados.
A propósito de esta decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Se robaron a Medellín, falta el jefe de la banda y que Colombia lo sepa”.