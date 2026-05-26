Dos familias se enfrentaron en Rionegro y cinco personas quedaron heridas

Rionegro- Antioquia

En el municipio de Rionegro, oriente de Antioquia, se reportó un acto de intolerancia social entre dos familias que decidieron solucionar sus diferencias con una pelea campal que dejó varias personas lesionadas.

Según el reporte de la alcaldía de esta población, las dos familias se enfrentaron a golpes, dejando cinco personas heridas, por lo que 25 policías tuvieron que intervenir para evitar que la situación escalara. Los lesionados fueron llevados al centro médico, desde donde manifestaron que están fuera de peligro.

“Invitamos a la comunidad a la tolerancia, a dirimir esos conflictos de manera pacífica, a no entrar en esas vías de hecho donde no nos dejan sino consecuencias lamentables”, manifestó Hernán Cerón, subsecretario de Seguridad de Rionegro.

Los lesionados fueron trasladados a los centros médicos con apoyo de las patrullas de la policía que llegaron al lugar.