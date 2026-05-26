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26 may 2026 Actualizado 03:55

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Medellín

Dos familias se enfrentaron en Rionegro y cinco personas quedaron heridas

La policía tuvo que intervenir para evitar que la intolerancia entre los dos núcleos trascendiera a hechos más lamentables.

Riña entre dos familias en Rionegro deja cinco heridos - foto video alcaldía

Riña entre dos familias en Rionegro deja cinco heridos - foto video alcaldía

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Rionegro- Antioquia

En el municipio de Rionegro, oriente de Antioquia, se reportó un acto de intolerancia social entre dos familias que decidieron solucionar sus diferencias con una pelea campal que dejó varias personas lesionadas.

Según el reporte de la alcaldía de esta población, las dos familias se enfrentaron a golpes, dejando cinco personas heridas, por lo que 25 policías tuvieron que intervenir para evitar que la situación escalara. Los lesionados fueron llevados al centro médico, desde donde manifestaron que están fuera de peligro.

Invitamos a la comunidad a la tolerancia, a dirimir esos conflictos de manera pacífica, a no entrar en esas vías de hecho donde no nos dejan sino consecuencias lamentables”, manifestó Hernán Cerón, subsecretario de Seguridad de Rionegro.

Los lesionados fueron trasladados a los centros médicos con apoyo de las patrullas de la policía que llegaron al lugar.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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