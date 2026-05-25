En Andes, la recuperación de un gallo perdido fue motivo de fiesta en un colegio

Andes- Antioquia

Durante el fin de semana se reportó la pérdida de un gallo “fino” de nombre Claudio que se había convertido en la mascota de la Institución Educativa San Juan Andes en esa población del suroeste de Antioquia. Ese hecho generó tristeza entre la comunidad educativa, por lo que el hecho fue denunciado ante la policía.

Luego de una intensa búsqueda, se pudo conocer que una persona se había llevado al animalito, pero en la reacción de las autoridades se logró recuperarlo y llevarlo de nuevo a la I.E., lo que generó un estallido de aplausos y alegría entre la comunidad educativa que en la red social Facebook escribió: “Con este suceso, queda demostrado que, aunque somos vulnerables, nuestra institución está dotada con un sistema de seguridad tanto tecnológica como humana que garantiza la plena confianza de nuestros estudiantes, padres de familia, docentes y demás miembros de la comunidad educativa”.

El gallo Claudio ya está bajo la protección de los estudiantes y las directivas gracias a la reacción de la Policía Antioquia.