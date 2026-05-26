Bello impuso más de 270 mil fotomultas en la vía Medellín Costa Atlántica durante el 2025

Medellín, Antioquia

En medio de la controversia por la reducción de velocidad anunciada por la Alcaldía de Bello en el sistema vial del río Medellín y la frustrada instalación de nuevas cámaras de fotodetección en este corredor, Caracol Radio conoció que el municipio impuso 270.229 fotomultas por pico y placa en el año 2025 en la vía nacional que conecta al Valle de Aburrá con la Costa Caribe y los Santanderes.

Los registros entregados en respuesta a un derecho de petición interpuesto por Caracol Radio a la Alcaldía de Bello muestran que las sanciones fueron aplicadas en tres grupos de cámaras instaladas en dos puntos estratégicos: la Autopista Norte, en límites con Copacabana, y la Avenida Regional, cerca del ingreso a los talleres del Metro de Medellín.

Solo en las cámaras ubicadas en la Avenida Regional, a la altura de los kilómetros 4+250 y 6+267, fueron registradas más de 160 mil infracciones tipo C14 durante el 2025. A esto se suman más de 100 mil fotodetecciones en la Autopista Norte, sobre la carrera 38 Pedro Nel Gómez.

Las cifras equivalen a que diariamente se imponen más de 1.100 comparendos en días hábiles dentro de este corredor vial de carácter nacional.

Un corredor nacional con restricción municipal

La medida de pico y placa aplicada por Bello impacta a miles de conductores que utilizan esta vía como corredor de tránsito entre municipios y departamentos, pese a que muchos de ellos no tienen como origen o destino el municipio. Además, el Distrito de Medellín NO tiene pico y placa en la Avenida Regional, mientras que Copacabana NO tiene pico y placa en la Autopista Norte, por lo que los municipio vecinos, con los que comparte el corredor no aplican la medida restrictiva.

El corredor hace parte de una vía nacional concesionada y operada por Vías del Nus, utilizada para la conexión del norte del Valle de Aburrá con la troncal hacia la Costa Caribe y el nororiente del país.

Pese a ello, el municipio mantiene activa la restricción y los sistemas de fotodetección asociados al pico y placa, lo que ha generado cuestionamientos entre usuarios y sectores ciudadanos por el impacto económico y operativo de la medida.

Con base en el valor de las sanciones tipo C14, para el 2025, las más de 270 mil fotomultas podrían representar una facturación cercana a los 190 mil millones de pesos.

Alcaldía defiende legalidad del sistema

En la respuesta entregada a un derecho de petición conocido por Caracol Radio, la Alcaldía de Bello sostuvo que los sistemas de fotodetección cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y aseguró que los recursos derivados de las multas deben destinarse exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad vial.

La administración también indicó que las medidas de tránsito y los mecanismos sancionatorios asociados al pico y placa están definidos mediante actos administrativos de carácter general y reiteró que las cámaras operan bajo lineamientos legales y contractuales vigentes.

Este pico y placa se ha mantenido alegando las congestiones alrededor de la glorieta de Niquia, la cual es un cuello de botella y sobre la cual se construye el intercambio vial de la seca.