Autoridades en Medellín garantizan la seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo

Medellín

En Medellín se activó el dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad en las jornadas electorales del próximo domingo, 31 de mayo, en los diferentes puestos de votación que se instalarán en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.

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Allí hay una labor articulada entre la fuerza pública y la administración distrital, para coordinar las acciones necesarias en la capital antioqueña frente a una jornada transparente y con garantías del orden público.

¿Qué dice el secretario de Seguridad de Medellín?

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que “todas las garantías por parte del distrito de Medellín, de esta administración, en articulación con todas las capacidades de la fuerza pública y todos los entes de control, están dados, prestos y dispuestos para que Medellín pueda vivir el próximo fin de semana una jornada democrática”.

Durante las últimas semanas se han sostenido encuentros para que las diferentes instituciones ajusten sus actuaciones, en beneficio del normal desarrollo de las elecciones presidenciales.

Encuentros de los comités electorales

Dijo el funcionario que “se vienen haciendo ya varios comités electorales; solo la semana que acaba de pasar tuvimos dos reuniones de comité electoral, una en la que analizábamos precisamente los detalles de orden público, las alertas que tenemos, cómo iba a estar dispuesto todo el personal, tanto de policía como de Ejército, de Fiscalía y de todas las otras entidades que ejercen de alguna otra manera control y veeduría”.

Las autoridades militares de la ciudad también tienen el dispositivo de seguridad activo para las jornadas previas a las elecciones, lo mismo para el próximo domingo y el momento en el que se conozcan los resultados de la primera vuelta en la jornada democrática para elegir al presidente de la República.

Transparencia electoral

Según explicó el secretario de Seguridad, Manuel Villa, ya se han tenido comités especiales con la Registraduría Nacional del Estado Civil y los entes de control para garantizar la transparencia electoral.

Concluyó Manuel Villa que estos encuentros se adelantan “para estar atentos permanentemente y poder lograr tener control sobre el más mínimo de los riesgos que se pueda presentar”.

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Ajustes finales

El pasado viernes se adelantó el comité electoral con todos los entes de control haciendo la lista de chequeo para verificar que absolutamente todas las necesidades, tanto logísticas, operativas como de seguridad, estén resueltas para el próximo domingo.

El objetivo de la unión de todas las instituciones es que las jornadas democráticas se den libres y seguras en la capital antioqueña.

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