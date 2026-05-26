Un vehículo de transporte rural se accidentó: Una bebé falleció y dos adultos quedaron heridos

Yarumal- Antioquia

Un vehículo de estacas o jaula que presta el servicio público en el área rural del municipio de Yarumal en el Norte de Antioquia se accidentó, al parecer por fallas mecánicas, dejando un trágico saldo de una bebé muerta y dos adultos heridos.

Aunque la situación se reporta en Yarumal, fueron los bomberos de la vecina población de San Andrés de Cuerquia los que apoyaron el traslado de las personas, esto por la cercanía del hospital con el lugar del accidente.

“La comunidad lo que nos dijo era que el carro iba muy cargado y que en una curva se le reventó el cardán y arrancó loma abajo, dando vueltas. Sí, que al devolverse el carro arrancó dando vueltas loma abajo”, reportó el comandante de bomberos, Carlos Mario Flores Pérez.

El socorrista agregó que la misma comunidad fue la que trasladó a los heridos y a la bebé de 18 meses hasta una garrocha ubicada a orillas del río San Andrés. Allí llegaron los bomberos con un carro de emergencia; cuatro unidades y la ambulancia del hospital los recogieron, debido a que por el río no hay paso vehicular.