Task Force detectó 48 alertas y evitó el ingreso de 4 extranjeros durante la Feria de las Flores

Medellín, Antioquia

Durante los primeros siete días de la Feria de las Flores 2025, la estrategia Task Force, desplegada en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, arrojó resultados contundentes en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la seguridad migratoria en Antioquia.

Entre el 1 y el 7 de agosto, las autoridades monitorearon 284 vuelos internacionales y realizaron controles especializados a 447 ciudadanos extranjeros, mediante la herramienta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Como resultado, se detectaron 48 alertas relacionadas con la circulación de material de explotación sexual infantil en entornos digitales.

Adicionalmente, se hicieron verificaciones de antecedentes a 415 personas a través de las bases de datos de INTERPOL, lo que permitió identificar posibles requerimientos judiciales y alertas vigentes. Como parte de estas acciones, cuatro ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos: tres de nacionalidad estadounidense, con alertas activas en la plataforma Angel Watch, y un ciudadano chileno detectado mediante controles migratorios internos.

Esta estrategia también incluyó operativos en 34 viviendas turísticas, con la suspensión de actividades en tres establecimientos por no cumplir los requisitos legales establecidos para su funcionamiento.

“Esta medida estratégica tiene como objetivo fortalecer los controles migratorios y especialmente proteger a la población vulnerable que llega a nuestra ciudad durante estas festividades.” expresó Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Esta operación hace parte de una estrategia institucional la cual tiene el objetivo de blindar los accesos al país, proteger a la niñez y adolescencia, y prevenir delitos transnacionales, especialmente durante eventos masivos como la Feria de las Flores.

La Fuerza de Tarea o Task Force reafirma su labor como herramienta efectiva para combatir delitos que atentan contra los derechos fundamentales. “Nuestro objetivo es claro, anticiparnos a las amenazas, fortalecer la seguridad aeroportuaria y garantizar que esta celebración se viva en un entorno confiable, seguro y en absoluta tranquilidad” declaró el General William Castaño Ramos, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá