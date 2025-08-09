En Ituango asesinaron a dos personas y se investiga el hallazgo de otros dos cuerpos

Ituango- Antioquia

En los últimos días, la situación de seguridad en la zona rural del municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, no ha sido la mejor debido a confrontaciones, especialmente entre los grupos ilegales Clan del Golfo y las disidencias del frente 18. También combates del ejército con esas estructuras. Esto ha dejado varias personas muertas .

Caracol Radio ha conocido información de la zona, la cual indica que en zona rural asesinaron a dos personas en diferentes hechos y en veredas diferentes. También se trata de ubicar dos cuerpos más que reportó la comunidad en la vereda San Luis, cerca de Pascuitá.

El primer cuerpo al parecer fue hallado el pasado miércoles y trasladado el jueves a la morgue del hospital local proveniente de la vereda El Tigre. Está sin identificar y en alto estado de descomposición, según el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

“Se encontró un cuerpo con prendas alusivas a las fuerzas militares, lo que da a entender que al parecer posiblemente puede ser un integrante del Estado Mayor. Ahí el día de antier me comentó que había unas confrontaciones con el ejército. Es lo que estamos mirando, si ese cuerpo obedece a esa confrontación, porque si se encuentra uniformado con camuflado y botas”.

El otro cuerpo, que también es materia de investigación, fue trasladado al área urbana desde el sector Las Partidas. También sin identificar y con impactos de bala. La primera hipótesis es que podría ser un presunto integrante de los grupos ilegales.

“Fue hallado un cuerpo sin vida, de sexo masculino, sin identificar. El cuerpo presenta dos impactos por arma de fuego; la persona no es conocida en el sector. Sin embargo, este hecho podría estar relacionado con una confrontación que se presentó entre grupos armados”.

Búsqueda de dos cuerpos más

Fuentes de la zona han informado de manera insistente a Caracol Radio que el pasado viernes fueron avistados dos cuerpos sin vida de sexo masculino en una zona llamada San Luis, en límites con Pascuitá, los cuales, según información de la policía, no se han ubicado aún. Hasta la tarde-noche del viernes, la información era que no los habían recogido. La policía maneja la misma información que tiene este medio de comunicación.