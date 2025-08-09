Gobernación concreta soluciones de mitigación por recurrentes inundaciones en El Bagre, Antioquia

El Bagre- Antioquia

Ante las reiteradas inundaciones que reporta el municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño y las del pasado miércoles cuando se reportó la inundación de al menos diez barrios del área urbana por el desbordamiento de los ríos Tigüí y Nechí , la gobernación de Antioquia, en cabeza del mandatario Andrés Julián Rendón, acompañado del Dagran, llevará ayudas humanitarias y concretó estrategias para solucionar la problemática de manera definitiva.

El reporte de la gobernación sobre las inundaciones es que hay 725 familias y cerca de 2 mil 856 personas afectadas.

El mandatario informó que se logró concretar una inversión de 70 mil millones de pesos en consenso con la alcaldía, el Concejo Municipal y un comité cívico.

“Que están asociadas a la construcción de colectores de aguas residuales y lluvias a lo largo del río, que están asociadas a la instalación de medidores para que se pueda restablecer la continuidad permanente del servicio de agua potable, que están asociadas a las obras de mitigación que se definieron en un estudio por parte de la Universidad Nacional”.

En cuanto a los estudios en mención del gobernador, la intención es poder actualizarlos y así desarrollar una obra de gran magnitud que evite que el área urbana se siga inundando.

“Mediante una resolución, porque ellos tienen calamidad pública, vamos a traer un VACTOR precisamente para alivianar todas las dificultades que ellos tienen en las inundaciones. También Maquinaria Amarilla para trabajar todos los jarillones que tienen afectados todos estos puntos críticos en el municipio del Bagre”, agregó Carlos Ríos, director del Dagran.

Las autoridades indican que estas constantes emergencias se deben a la explotación ilegal de oro en los afluentes que generan sedimento que finalmente ocasiona el desbordamiento de los ríos Tigüí y Nechí. La problemática también se extiende a otras poblaciones de la subregión, dijo el Dagran.

Finalmente, se anunciaron otras inversiones en infraestructura deportiva en los barrios El Porvenir y La Floresta. También la construcción del centro Vida de Puerto López y dos carros recolectores de basura.