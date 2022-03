¿Debe salir Rueda si Colombia no va a Qatar? Esto dice Juan José Peláez

Llegó el día. La Selección Colombia de Reinaldo Rueda podría conseguir el milagro de la continuidad por un cupo al Mundial de Qatar 2022, o despedirse de su ilusión si otros resultados que necesita no se dan.

Colombia visita a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Reinaldo Rueda debe ganar y esperar que Perú empate o pierda para sellar su pase al repechaje.

"Estamos positivos pero somos conscientes de las características de un partido que para nosotros es especial, solamente esperamos que nos comportemos a la altura", analizó Juan José Peláez, técnico colombiano y periodista, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

La Selección Colombia logró un importante triunfo contra Bolivia en la fecha pasada en Barranquilla, donde se rompió una sequía de goles de siete partidos y se vio un equipo más ofensivo que contra Venezuela debe salir a ganar sí o sí.

"Colombia funcionó bien en términos generales, era necesario ganar, nos ha costado jugar en equipo, tuvimos una estructura importante, pero hubo descompensación dentro del equipo. Hoy frente a Venezuela debe ser un equipo compensado, 11 jugadores que tiren para el mismo lado con la pelota y sin la pelota", comentó JJ Peláez.

No obstante, el paso a repechaje no es tarea fácil, sobre todo al depender de otros resultados, razón por la que ante una eventual eliminación, para Juan José Peláez no sería raro que Reinaldo Rueda deje su cargo como DT de la Selección Colombia.

"Los técnicos sabemos que somos el eslabón más débil, si no se clasifica es normal que se cambie al entrenador; si se clasifica, se deben analizar varios factores que se deben tener en Colombia", dijo.

"Hay detalles, hay jugadores, hay formas de pensar, de jugar, que no concuerdan a nivel de Selección. No sé si se deba cambiar el entrenador, pero sí se deben cambiar cosas dentro de la Selección", añadió.

Venezuela vs. Colombia es considerado por muchos un clásico y para Juan José Peláez, aunque otros no lo acepten, sí es un partido importante y de gran valor para ambas selecciones.

"Este equipo para nosotros siempre ha representado una dificultad especial, este es el clásico de nosotros. Venezuela más allá de que esté de último, con nosotros se juega, es un equipo vehemente, es un partido dificultoso, árido, incómodo, es importante que el jugador colombiano tenga paciencia y sepa luchar, sobre todo mantenga la idea de la Selección", explicó.

"Son muy fuertes en los duelos, por ahí se les va la mano, por eso lo que juegan de Colombia hoy deben estar dispuestos a la lucha".

¿Y cómo jugarle a Venezuela? Peláez deja claro que se debe ser más conjunto y menos individualidades.

"Es bueno tener jugadores, pero es más grande tener equipo. Colomba no redondea la idea como equipo, eso tiene que ver por muchos egos, también porque los entrenadores no lograron un colectivo", dijo.