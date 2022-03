José Pékerman: "Es un partido que va a ser muy especial"

José Néstor Pékerman ingresó en la historia del fútbol colombiano luego de llevar a la Selección por dos veces consecutivas a un Mundial, además de regresarla a una cita orbital tras 16 años de ausencia y dejar una generación de jugadores con nombres destacables.

Ahora, al mando de Venezuela, el argentino podría ser el verdugo de un equipo que conoce muy bien y el cual depende de un triunfo y además que se dé el resultado entre Perú y Paraguay para ir a Catar.

En la previa del partido de este martes en el estadio Cachamay de Ciudad Guayana, el técnico de 72 años resaltó lo especial que será este encuentro para él por su pasado como entrenador Tricolor.

"Siempre dije que tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia, así que seguramente es un momento, este partido, que va a ser muy especial. Obviamente tengo que pensar en lo deportivo, hoy tengo la camiseta vinotinto a la cual me debo y tengo ese compromiso con todo el equipo para enfrentar un partido que va a ser muy difícil", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, elogió a los futbolistas colombianos, a los que conoce muy bien: ”Colombia tiene unos jugadores maravillosos, de un nivel altísimo, lo supe comprobar. El partido va a ser muy fuerte, complicado, pero nosotros vamos a tener nuestro plan de juego. Creemos mucho en ir mejorando y va a ser beneficioso enfrentar un equipo de esta calidad".

Por otra parte, recordó cuando Luis Díaz trabajaba como complemento en los entrenamientos de la Selección cuando él estaba con el Barranquilla FC. Además, aprovechó para devolverle el elogio a Reinaldo Rueda.

"Realmente es muy grato verlo ahora en este nivel en la Selección y en el club en Europa, no solo a él sino a todos los chicos que en ese momento, y los profesores que hay en Barranquilla nos ayudaban en la preparación de los partidos. No me voy a olvidar de esos momentos que fueron muy gratos y muy importantes. Tengo los mejores recuerdos", expresó sobre el futbolista del Liverpool.

"Me satisface y le quiero agradecer las palabras elogiosas para mi persona de Reinaldo. Es un gran entrenador, muy capaz y sin duda que yo siento lo mismo por su carrera y por todo lo que ha hecho en el fútbol sudamericano y mundial", le respondió al técnico de la Selección Colombia.

Venezuela recibirá a Colombia este martes desde las 6:30 (hora colombiana) en el estadio Cachamay de Ciudad Guayana por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial.