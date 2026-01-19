Reunión clave entre gobernadores y MinHacienda para revisar decreto de emergencia económica

Gobernadores del país se reunieron en Bogotá en el marco de la Federación Nacional de Departamentos para analizar el decreto de emergencia económica.

El Ministerio de Hacienda anunció que este lunes 19 de enero, se realizará una reunión con los gobernadores, que se han negado a aplicar la norma de la emergencia económica que estableció el IVA de 19% para los licores y cigarrillos.

Los gobernadores se oponen a esta disposición, que en su opinión desvía recursos de las entidades territoriales hacia la Nación.

“Respetado Dr. Germán Ávila, agradecemos el espacio que nos brinda mañana en el ministerio de Hacienda, y al cual acudimos los gobernadores en total disposición para dialogar, concertar, y llegar a acuerdos; pero sobre todo con la voluntad de trabajar para aquellos a quienes nos debemos los funcionarios públicos, y que no son otros que los colombianos.”, aseguró Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.

El objetivo de la reunión privada es escuchar los argumentos de los 17 gobernadores que se oponen a las modificaciones en el recaudo de impuestos sobre licores y cigarrillos argumentando que resultan “desproporcionadas y vulneran principios constitucionales”.

El Ministerio de Hacienda manifestó que los recursos que provengan de este impuesto, que son “extraordinarios, temporales y proporcionales” no afectarán las rentas de los departamentos.