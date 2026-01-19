Decreto Emergencia Económica: Así quedarían los precios del licor y el cigarrillo en Colombia 2026

El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional encendió las alertas en las regiones por el fuerte incremento en los precios del licor y el tabaco, una medida que, según gobernadores y expertos, podría abrir la puerta a un mayor contrabando y a la pérdida de control del mercado legal.

El ajuste tributario hace parte de una estrategia para aumentar el recaudo nacional en más de 11 billones de pesos, recursos que irán directamente al Gobierno Central para cubrir necesidades del Presupuesto General.

Sin embargo, en los territorios crece la preocupación por las consecuencias económicas y sociales que traerá el aumento de impuestos a productos de alto consumo.

Precio del licor

El cambio más significativo es el aumento del IVA a licores, vinos y aperitivos, que pasa del 5 % al 19 %. Este incremento impacta de forma directa el precio final que paga el consumidor y modifica la estructura de ingresos de los departamentos, que antes recibían ese impuesto como renta propia.

Con el nuevo esquema, una botella de aguardiente de 750 mililitros, que hoy se comercializa alrededor de los 50.000 pesos, podría costar cerca de 63.000 pesos. En el caso de los cigarrillos, una cajetilla de 20 unidades pasaría de pagar poco más de 4.000 pesos en impuestos a superar los 11.000 pesos, más del doble del valor anterior.

Estos incrementos, advierten las autoridades regionales, pueden provocar una caída en las ventas legales, afectando el recaudo departamental y debilitando sectores clave como la salud, que históricamente se financian con impuestos al consumo.

Gobernadores afirman que aumentaría el contrabando

El mayor temor de los gobernadores es que el alza en los precios incentive el consumo de licor y tabaco ilegal, un fenómeno que ya afecta a varias regiones del país. Cuando los productos legales se encarecen, el mercado informal se vuelve más atractivo para algunos consumidores, reduciendo aún más los ingresos fiscales.

Además del impacto económico, las autoridades alertan sobre los riesgos para la salud pública, ya que el consumo de bebidas adulteradas o de origen desconocido suele aumentar en escenarios de altos impuestos. Esto podría traducirse en mayores costos para los sistemas de salud departamentales, justo cuando los recursos disponibles serían menores.

Decreto de emergencia económica: cambios que influyen en el mercado

El Decreto 1474 de 2025, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, también amplía el IVA a los juegos de suerte y azar por internet, tanto nacionales como internacionales, y reduce el umbral de exclusión del impuesto en compras realizadas por comercio electrónico desde el exterior.

Para el sector de bebidas alcohólicas, el impacto sería considerable. La industria estima que los incrementos totales podrían oscilar entre el 80 % y el 160 %, con un golpe más fuerte en el caso de los vinos, que antes contaban con una tarifa preferencial.