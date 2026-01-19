Luis Fernando Muriel debutó con Junior y estuvo cerca de ser expulsado: ¿Debió ver la roja?

Luis Fernando Muriel debutó como jugador del Junior de Barranquilla este domingo, en juego donde su equipo se vio sorprendido en casa y cayó 0-2 ante el Deportes Tolima, por la fecha 1 del fútbol colombiano.

El delantero atlanticense ingresó al campo de juego para disputar la etapa complementaria, cuando el marcador ya se encontraba con la diferencia abultada a favor de la visita.

Lo más relevante del atacante de 34 años estuvo en un balón que le pegó en el pecho y por poco se va al fondo de la red, acción que ya estaba anulada por fuera de juego; un tiro libre desviado a los 74 minutos y una roja que le mostró el árbitro Alejandro Moncada al minuto 82, la cual fue reversada.

La acción se presentó tras una acción individual del atacante donde la pelota se le fue larga y en su deseo de hacer el pase, terminó impactando a un rival. Ante la presión de los jugadores del Tolima, Moncada le enseñó la roja, de inmediato lo llamó el VAR y reversó su decisión.

¿Estuvo bien el árbitro y el VAR?

Según explicó el analista arbitral José Borda, la acción de Luis Fernando Muriel ameritaba solamente una cartulina amarilla, por lo que la decisión final fue bien tomada por parte del juez central del compromiso.

El juego tuvo varios retos arbitrales, puesto que en el equipo visitante se marcharon dos jugadores expulsados, ambos a instancias del VAR. A los 74 minutos se fue expulsado Junior Hernández; mientras que a los 84 vio la roja Luis Sandoval.