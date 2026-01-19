Deportes

Mal día para Colombia en el Abierto de Australia: Así le fue a Camila Osorio y Emiliana Arango

Este domingo jugaron las representantes del país en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada.

Emiliana Arango, raqueta número uno de Colombia, en su estreno en el Abierto de Australia. (Photo by Morgan Hancock/Getty Images) / Morgan Hancock

Camila Osorio y Emiliana Arango debutaron este domingo, a la misma hora, en el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Ambas tenistas colombianas fueron derrotadas en primera ronda.

Emiliana, raqueta número uno del país y 51 del Ranking de la WTA, cayó en dos sets ante la estadounidense McCartney Kessler, número 37 del mundo. El juego se definió con parciales 6-3 y 6-2.

Camila, por su parte, vendió cara su derrota frente a la también estadounidense Ann Li, 38 del escalafón de la WTA. El juego se definió en tres sets con parciales 6-4, 6-7 y 7-5. A lo largo del juego, Camila se repuso a 7 puntos de partido en contra, extendiendo la duración del juego a dos horas y 32 minutos.

Tanto Emiliana Arango como Camila Osorio podrían continuar en el Abierto de Australia en los dobles femeninos. Emiliana hace pareja con la francesa Elsa Jacquemot y tiene un juego programado ante la leyenda estadounidense Venus Williams y la rusa Yekaterina Aleksandrova.

Camila, por su parte, hace pareja con la también estadounidense Caty McNally, enfrentándose a la pareja conformada por la alemana Laura Siegemund y la norteamericana Sofia Kenin.

