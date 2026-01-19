Mal día para Colombia en el Abierto de Australia: Así le fue a Camila Osorio y Emiliana Arango

Emiliana Arango, raqueta número uno de Colombia, en su estreno en el Abierto de Australia. (Photo by Morgan Hancock/Getty Images) / Morgan Hancock

Camila Osorio y Emiliana Arango debutaron este domingo, a la misma hora, en el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Ambas tenistas colombianas fueron derrotadas en primera ronda.

Emiliana, raqueta número uno del país y 51 del Ranking de la WTA, cayó en dos sets ante la estadounidense McCartney Kessler, número 37 del mundo. El juego se definió con parciales 6-3 y 6-2.

Vea también: Camila Osorio vivió un momento especial junto a Roger Federer: “Lo quiero mucho, señor Roger”

Camila, por su parte, vendió cara su derrota frente a la también estadounidense Ann Li, 38 del escalafón de la WTA. El juego se definió en tres sets con parciales 6-4, 6-7 y 7-5. A lo largo del juego, Camila se repuso a 7 puntos de partido en contra, extendiendo la duración del juego a dos horas y 32 minutos.

Tanto Emiliana Arango como Camila Osorio podrían continuar en el Abierto de Australia en los dobles femeninos. Emiliana hace pareja con la francesa Elsa Jacquemot y tiene un juego programado ante la leyenda estadounidense Venus Williams y la rusa Yekaterina Aleksandrova.

Le puede interesar: Red Bull y Racing Bulls presentaron sus nuevos diseños para F1 2026

Camila, por su parte, hace pareja con la también estadounidense Caty McNally, enfrentándose a la pareja conformada por la alemana Laura Siegemund y la norteamericana Sofia Kenin.