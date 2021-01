25 posibles tratamientos COVID adelantan sus ensayos clínicos en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aseguró que a la fecha al menos 25 proyectos de tratamiento contra el COVID-19, se encuentran en distintas fases de ensayos clínicos para determinar su eficacia y seguridad, y así ver si pueden llegar a ser distribuidos por el país.

Sin embargo, y por eso mismo, la autoridad sanitaria insistió en que actualmente ningún tratamiento cuenta con el registro o la autorización para ser publicitado, comercializado u otros fines fuera del ámbito clínico y de ensayo, como se vienen desarrollando.

La coordinadora del Grupo de Investigación Clínica del Invima, Pahola Pulgarín, se refirió al tratamiento adelantado por el doctor Carlos Riveros, al cual le falta completar la segunda fase de ensayos e iniciar la tercera y última, "para que se pueda realizar cualquier evaluación de cara a la obtención del registro sanitario, que permita la comercialización del medicamento en Colombia".

"Hasta tanto los productos no demuestren seguridad y eficacia en el desarrollo de estos ensayos clínicos no podrán ser distribuido. Hasta la fecha no se ha presentado evidencia de seguridad y eficacia de ningún producto que cure o trate el COVID-19", concluyó la funcionaria.