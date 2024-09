Supersalud abre investigación contra EPS Salud Total por indebido uso de recursos

La Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación con fines sancionatorios contra la EPS Salud Total, después de encontrar al menos once presuntos incumplimientos a las normas del Sistema de Salud, los cuales están relacionados con fallas en la entrega de medicamentos, la atención inadecuada a adultos mayores y mujeres en embarazo, reporte de información inconsistente y pagos inexactos de facturación hasta uso indebido de los recursos de la salud por préstamos y anticipos a su proveedor de medicamentos.

Las deficiencias, fueron detectadas por un equipo auditor de la Supersalud durante una visita hecha entre el 9 y el 12 de abril de este año a las instalaciones del punto de atención de Salud Total en Bucaramanga, en donde evidenciaron fallas en la asignación de turnos en la oficina de atención al usuario, largas filas hechas por usuarios que se extendían fuera de las instalaciones, encontrando presuntamente que no hay un trato preferente.

También se determinó que con corte al mes de marzo de 2024, había un total de 15.397 medicamentos que después de 90 días no habían sido entregados a los pacientes, superando la fecha oportuna de suministro.

Esta medida esta relacionada con la investigación realizada a Audifarma, luego de que la EPS presuntamente hiciera “prestamos” a la dispensadora de medicamentos con recursos que no estaban destinados para ese fin, y aparentemente ganaba intereses por dichos anticipos.

De igual forma, habría entregado información falsa sobre los soportes, los cuales reflejaron inconsistencias en cuanto al monto de la radicación efectuada para el pago de servicios de dispensación de medicamentos para el periodo enero 2024, con una diferencia de $2.674 millones.