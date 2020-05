No sé ha autorizado ningún estudio de Dióxido de Cloro por COVID-19: Invima

El Invima emitió una advertencia a la ciudadania para que no consuma dióxido de cloro como tratamiento para prevenir el contagio del COVID -19. A la fecha, aseguran ellos, no se han presentado solicitudes en Colombia para realizar estudios clínicos sobre la seguridad y eficacia del Dióxido en el tratamiento del Coronavirus

"Actualmente el grupo de investigación clínica no cuenta con una solicitud de evaluación y aprobación de dicha sustancia en el marco de un ensayo clínico. El dióxido de cloro no es un medicamento y no tiene solicitudes vigentes de registros sanitarios", aseguró Sindy Pahola Pulgarín, coordinadora del grupo de investigación clínica del Invima.

Esta alerta fue emitida ya que el fin de semana pasado en la fundación hospital San Carlos, al sur de Bogotá, un medico dio al menos a tres pacientes esta sustancia.

Pago por cuotas de valorización se corre hasta mayo 30 en Bogotá

Concejales piden sanción disciplinaria a funcionaria

Por medio de un comunicado del propio hospital señalan que este doctor de manera personal utilizó el producto como tratamiento debido a que él mismo fue paciente positivo para COVID-19.

Por la anterior razón y de manera individual sugirió el tratamiento a tres pacientes, los cuales aceptaron libremente.

Sin embargo, dichos pacientes fueron contactados por la Dirección Científica de la Fundación, quienes corroboran su consentimiento y se encuentran en buenas condiciones de salud.