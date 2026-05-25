Nueva EPS denuncia embargos por $2,5 billones y advierte impacto en medicamentos y tratamientos

SALUD

El agente interventor de la Nueva EPS y médico Jorge Iván Ospina, denunció el creciente número de embargos judiciales que afectan recursos que deberían ser destinados a la prestación de servicios de salud de millones de afiliados en el país.

Ospina, aseguró que, aunque la EPS adelanta un “plan de choque” para mejorar la atención y reducir tutelas y desacatos, persisten decisiones judiciales que estarían comprometiendo la estabilidad financiera de la entidad.

Según la EPS, los embargos sobre cuentas consideradas inembargables alcanzarían cerca de 2,5 billones de pesos, recursos que calificó como fundamentales para garantizar pagos a hospitales, clínicas, proveedores médicos y operadores farmacéuticos.

“Estos recursos son indispensables para garantizar tratamientos, medicamentos, apertura de redes estratégicas y continuidad en la atención de los pacientes”, señaló Ospina.

El interventor también cuestionó el impacto que estas medidas tendrían sobre el funcionamiento financiero de la EPS y el derecho a la salud de los usuarios.

“¿Comprenderán lo que es romper un flujo de caja, acuerdos de pago y la planificación financiera de la entidad?”, manifestó.

Ospina llegó hasta juzgado que más los embarga

En medio de la controversia, Ospina aseguró que intentó reunirse con el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, despacho que, según dijo, concentra la mayor cantidad de embargos contra la entidad, pero afirmó que no fue recibido y que le pidieron utilizar los canales institucionales.

Además, denunció posibles irregularidades alrededor de algunos procesos judiciales.

“Estoy casi seguro que en una estratagema maligna entre inescrupulosos abogados y personal de adentro de la Nueva EPS, diseñaron un mecanismo para embargar y pagar con comisiones altísimas a proveedores privilegiados bajo la modalidad de contratos transaccionales”, afirmó el interventor.

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De acuerdo con la EPS, cinco despachos judiciales concentran cerca del 80 % de los embargos que enfrenta actualmente la entidad:

Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá

Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva

Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena

Juzgado 1 Civil del Circuito de Florencia, Caquetá

Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá

En ese sentido, la entidad hizo un llamado a priorizar el derecho a la salud y advirtió que la afectación del flujo financiero podría impactar la continuidad de tratamientos y servicios médicos para millones de usuarios.