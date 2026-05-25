Famisanar activó un plan especial para agilizar la entrega de medicamentos en 11 puntos de Bogotá

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

La EPS Famisanar activó hoy un plan especial con el fin de fortalecer la entrega de medicamentos.

La iniciativa comenzó a operar en 11 sedes de dispensación de Cafam y Ramedicas, consideradas puntos priorizados por el volumen de usuarios y solicitudes de medicamentos.

Allí, la EPS desplegó un equipo de 22 colaboradores encargados de atender de manera directa a los afiliados que presentan pendientes en sus fórmulas médicas o dificultades para recibir sus tratamientos.

De acuerdo con Famisanar, el objetivo es garantizar que los medicamentos puedan ser entregados en menos de 48 horas, especialmente en los casos donde existan retrasos o faltantes.

Para lograrlo, los equipos realizan verificación de órdenes médicas, seguimiento a solicitudes pendientes y coordinación inmediata con gestores farmacéuticos.

La EPS explicó que este modelo busca tener una atención más cercana y resolutiva, en lugar de que el usuario tenga que iniciar múltiples trámites o acudir varias veces al mismo punto, el personal desplegado hace acompañamiento en tiempo real para identificar el problema y acelerar la solución.

Además del componente operativo, el plan también incluye monitoreo permanente de las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) relacionadas con medicamentos y atención farmacéutica.

Según la entidad, desde que comenzó la estrategia ya se evidencia una reducción cercana al 5 % en las PQRD trasladadas por la Superintendencia Nacional de Salud durante mayo.

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En los últimos meses, usuarios de diferentes EPS han reportado largas filas, retrasos en tratamientos y dificultades para acceder a fórmulas médicas, especialmente en ciudades principales como Bogotá.

En ese contexto, el anuncio de Famisanar busca responder a la creciente presión que enfrentan las EPS para mejorar la experiencia de atención y garantizar continuidad en los tratamientos y ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas, diagnósticos de alto costo o tratamientos permanentes, donde cualquier retraso puede afectar su estado de salud.

La estrategia también contempla articulación con IPS priorizadas, con el fin de mejorar la coordinación entre consultas médicas, formulación y entrega de medicamentos.

Esto permitiría detectar más rápido los casos represados y disminuir el número de usuarios que deben regresar varias veces para reclamar sus tratamientos.

Aunque el piloto se desarrolla inicialmente en Bogotá, Famisanar aseguró que evaluará sus resultados para determinar si el modelo puede extenderse a otras regiones del país. La EPS considera que el seguimiento presencial en puntos críticos puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la atención farmacéutica y recuperar la confianza de los usuarios.