NiñezYA alerta que violencia y reclutamiento infantil siguen ausentes en campañas presidenciales

Mientras en Colombia un niño es reclutado para la guerra cada 20 horas y cientos de menores siguen siendo víctimas de violencia y desplazamiento, gran parte de estas problemáticas continúan ausentes o con poca fuerza en las propuestas de varios candidatos presidenciales. Así lo advirtió la coalición NiñezYA tras analizar los programas de gobierno de cara a las elecciones.

La organización señaló que, aunque en las campañas sí aparecen propuestas relacionadas con educación, nutrición, salud y reducción de pobreza, siguen siendo débiles las iniciativas enfocadas en la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a fenómenos como el conflicto armado, la violencia, el reclutamiento forzado y la crianza sin violencia.

Reclutamiento infantil y violencia contra menores siguen sin respuestas claras

Uno de los principales cuestionamientos de NiñezYA tiene que ver con la falta de medidas contundentes frente al impacto que continúa teniendo la violencia sobre millones de menores en el país.

Según la coalición, en Colombia cada 20 horas un niño o niña es reclutado para la guerra; cada 24 horas decenas de menores son víctimas de desplazamiento y cientos sufren diferentes formas de violencia. Pese a ello, muchas de estas problemáticas no aparecen claramente desarrolladas en varios programas de gobierno.

La organización también advirtió que derechos fundamentales como el juego, la participación y la justicia restaurativa para adolescentes siguen siendo temas prácticamente invisibles dentro de la discusión electoral.

Educación y nutrición sí aparecen en campañas, pero persisten grandes vacíos

El análisis informado por NiñezYa sí encontró propuestas enfocadas en ampliar la cobertura educativa, fortalecer programas alimentarios, apoyar sistemas de cuidado y mejorar el acceso a salud física y mental. También se identificaron algunas iniciativas dirigidas a madres comunitarias y atención a primera infancia.

Sin embargo, NiñezYA advirtió que persisten profundas brechas en regiones rurales y municipios afectados por el conflicto armado, donde miles de niños siguen enfrentando pobreza multidimensional, desnutrición y dificultades de acceso a educación y protección estatal.

La organización alertó además que millones de menores continúan creciendo en entornos inseguros, con limitaciones para acceder a espacios de juego, participación y desarrollo integral.

“La niñez no da espera”: el llamado a candidatos y votantes

NiñezYA pidió que la situación de niñas, niños y adolescentes sea puesta en el centro del debate electoral y de las decisiones públicas del próximo gobierno.

La coalición recordó que el 26% de la población colombiana corresponde a menores de edad que no participan directamente en las urnas, pero cuyos derechos y necesidades deberían ser representados dentro de las campañas presidenciales.

“La niñez no da espera”, reiteró la organización, al insistir en que Colombia mantiene deudas históricas con millones de menores en materia de protección, educación, salud y garantía de derechos.