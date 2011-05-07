Los albergues de la tragedia

Carlos Arturo es un humilde trabajador a quien una inundación le robó lo poco que tenía. Con su mujer y sus cinco hijos se fue a un albergue improvisado, construido con los vecinos, con palmas, tablas y plásticos viejos y raídos

Allí no ha podido superar la tragedia porque cada vez que llueve se le entra el agua y se sigan las pocas cosas que alcanzó a rescatar de su vivienda

Hoy, este hombre tiene que dividir su tiempo para poder atender a su familia, ponerla a salvo de cada inundación y buscar algo para la comida, pues aunque algunas ayudas del Estado se han visto, estas no son suficientes y en ocasiones la sed y el hambre se apodera de los damnificados

Pero lo más grave del asunto es que sus hijos y su esposa están permanentemente expuestos a enfermedades y poca esperanza tienen de recuperar la vida que llevaban antes de que el invierno los golpeara

El drama de Carlos Arturo, su compañera y sus hijos se multiplica por todo el país, donde según cifras del Gobierno, más de tres millones de personas fueron afectadas por la peor temporada de lluvias de los últimos tiempos en Colombia

Caracol Radio recorrió los albergues en Ayapel (Córdoba), San Marcos (Sucre), Cúcuta, La Virginia (Risaralda), Jericó (Boyacá) La Unión (Valle del Cauca), Bucaramanga, Urabá (Antioquia) y Manatí (Atlántico)

Esto fue lo que encontraros los reporteros del Servicio Informativo:El agua lleva un año persiguiendo y acosando a los habitantes de Ayapel CórdobaPareciera que el invierno se hubiese ensañado con los habitantes de la zona rural del municipio de Ayapel, Córdoba; pobladores de 60 comunidades, entre veredas y corregimientos, llevan 9 meses continuos con sus viviendas y parcelas totalmente inundadas

Algunos, los que tenían la situación más grave se fueron para albergues provisionales e improvisados en el casco urbano, pero hasta allí llegó el invierno y los siguió castigando; ahora padecen porque la frágil infraestructura de los cambuches es insuficiente para soportar las fuertes lluvias que sigue cayendo en la zona

Carlos Arturo Bustamante, uno de los damnificados ubicado con sus cinco hijos y su mujer en unos de los cambuches construidos con plásticos rotos, palmas y madera vieja en un lote de propiedad del municipio dijo “si de allá nos vinimos echaos del agua aquí cuando llueve este plastiquito no aguanta el agua y se nos empoza el cambuches y los colchones y todos se nos moja”

Ledis Jiménez, quien desde hace 9 meses permanece en una bodega del antiguo Idema, utilizado como albergue, manifestó: “como los techos de la bodega están viejos y rotos cuando llueve nos toca levantarnos de donde dormimos en el suelo para alzar las colchonetas para que no se mojen y después cuando escampa barremos el agua y es cuando podemos acostarnos nuevamente”

“Nosotros estamos huyéndole al agua y esta nos está persiguiendo” puntualizó sonriendo la señora Ledis

Pero la anegación de los albergues no es el único problema que padecen los ocupantes de estos sitios de Ayapel. El hambre tampoco los ha dejado tranquilos, las ayudas humanitarias han sido insuficientes para todo el tiempo que llevan en estos lugares

José Manuel Méndez sostuvo que han tenido que pasar días enteros sin probar bocado porque a ellos desde el 27 de diciembre no les habían dado más ayudas alimentarias sino hasta finales del mes de abril que llegaron los mercados de Colombia Humanitaria, y cuando tratan de rebuscar la comida para sus hijos no lo logran porque trabajo no hay en el pueblo

Isabel Bracamonte sostuvo: “lo más difícil que hemos pasado es la comida, ahora en estos días fue que nos dieron un saquito a cada uno que trajeron de por allá afuera, no sé de donde sería, porque aquí duraron desde diciembre que nos dieron unas cositas y mas nunca, hasta ahora”

Como si esto fuera poco los damnificados de este municipio del sur oriente de Córdoba, han sido atacados por enfermedades como la gripa, la fiebre y la varicela que afectó a casi todas las 26 familias que están ubicadas en la bodega del Idema

Dariluz Garizao otra de la damnificadas sostuvo “casi todos nos hemos enfermado de fiebre, gripa rasquiña en la piel y varicela”

La secretaria de Gobierno de Ayapel, Merena Román, afirmó que la situación es muy crítica, que son demasiadas las necesidades de los damnificados pero ya el municipio después de casi un año de emergencia, se quedó sin recursos económicos y las ayudas que han llegado del gobierno nacional son insuficientes

“En un municipio como Ayapel que lleva un año de inundaciones, sin tregua, no hay recurso que aguante y sobre todo que estamos en un municipio sometido a un proceso de reestructuración económica” indicó la secretaria de gobierno municipal

La funcionaria también confirmó que la grave emergencia invernal y la crisis económica generada por la perdida de cultivos y animales ha ocasionado un desplazamiento masivo de habitantes de Ayapel que se han ido a buscar oportunidades en otros municipios, departamentos y hasta a países vecinos como Venezuela

Depresión y estrés en los albergues de La Virginia Solidaridad entre quienes comparten la desgracia y acompañamiento de las autoridades en la atención humanitaria esencia, es lo que se puede encontrar en los albergues habilitados en La Virginia, Risaralda, para los damnificados por el desbordamiento del río Cauca

Sin embargo, una comida básica y un techo no compensan lo perdido durante la inundación y ya han empezado a presentarse problemas de depresión y estrés, especialmente entre los adultos mayores como lo encontró Caracol Radio en el refugio de la Escuela Gabriela Mistral

La alimentación no falta pero los habitantes del albergue Buenos Aires dicen que si quieren carne, leche o huevos tienen que ponerlo de su propio bolsillo, golpeado por el desempleo y la pérdida de los pocos bienes que habían conseguido en los últimos años

Y aunque los problemas de convivencia, los intentos de robo o saqueo son mínimos, las filas constantes hasta para ir al baño y la incomodidad de no poder usar electrodomésticos que faciliten la cotidianidad, como la nevera o un televisor, les está quebrando el ánimo

Pero el problema económico va más allá de los muros de los albergues: Los virginiados quieren valerse por sí mismos pero en medio de la parálisis a la que el invierno ha condenado a su pueblo, ya no tienen qué hacer y el desempleo que ya era un fenómeno preocupante, se ha incrementado a niveles alarmantes

En La Virginia las 3.500 personas que permanecen en los 8 albergues o han hecho “autoalbergues” alquilando viviendas, a pesar de la disparada de los arrendamientos: Todos sueñan con el día en que la vida volverá a la normalidad

En el Valle abandonaron los albergues “por son invivibles”Los albergues en los cuales muy pocas familias siguen esperando la ayuda del gobierno nacional y el regional, porque saben que de sus municipios no tendrán apoyo económico, se han ido despoblando lentamente, como la esperanza de muchos de ellos en que su vida vuelva a la normalidad

Es el drama que padecen los habitantes que todo lo perdieron en La Unión, La Victoria, Candelaria, Yotoco, Yumbo, y otras poblaciones, donde muchos de ellos prefirieron permanecer donde vecinos antes que ir a parar a una carpa, en donde llegan de noche oleadas de zancudos y de día muchos que van a verlos y hacer poco por ellos

"Queremos que además de alimentos, nos den la esperanza de volver a nuestros ranchos y a las parcelas, para tener nuestro trabajo, para no pedirle a nadie que es tan doloroso", afirmó José Antonio Rodriguez, quien con su esposa e hijos salió de las orillas del rio Cauca en la vereda Córcega en la Unión Valle

A eso aspiran todos, a tener un ingreso .Por eso le recuerdan al gobierno nacional que quieren trabajar. No pedirle a nadie , ni al mismo Presidente. "Nosotros podemos aguantar hambre, toda la que humanamente se pueda, pero por favor que alguien, que alguna entidad respete el derecho al futuro de nuestros hijos, sin estudio, porque las escuelas se inundaron y sin comida, porque la poca que había se la llevó el rio Cauca", agregó

A sus setenta años, una abuelita de cabello cano reclama por algo de comer. Solo tenemos arroz y papas , carne hace rato no vemos . "Mire las paradojas de la vida, lo único que rescatamos fueron los recibimos los recibos de la luz , los que llegaron cumplidos y si los pagamos, no veremos ni el arroz, ni las papas", recordó en medio de las lagrimas

El calor y el hacinamiento golpean a damnificados de ManatíEn medio de la falta de agua potable, viviendo en casuchas con techos de plástico y con una temperatura que supera los 40 grados centígrado, Caracol Radio encontró a más 3.700 familias damnificadas del municipio de Manatí en el sur del Departamento del Atlántico, que están ubicados en ocho albergues

La campesina Ligia García, quien vive en albergue La Nueva Colonia en la entrada a Manatí, sostuvo que les entregan cinco pimpinas de agua para atender las necesidades de quince días, lo que genera una emergencia sanitariaPor su parte, la ama casa María Machacón, quien residen en colegio La Normal, afirmó que en este sitio hay hacinamiento cuando en una aula se acomodan hasta cinco familias

La adulta mayor Vera Risso, quien vive en el colegio San Luis Beltrán, afirmó que les deben dos meses de alimentos porque las entregas están programas para cada quince dias, pero las hacen mensualmente

El panorama es desolador en Manatí cuando todavía siete barrios del Municipio continúan bajo las aguas, con el agravante que las viviendas han sido saqueadas por los vándalos

El clamor de los damnificados es que se agilicen la evacuación de las aguas con el fin regresar lo más pronto posible a sus casas, que después de la emergencia, continúan bajo las aguas

Los cambuches son el refugio de los damnificados en SucreLas fuertes corrientes de los ríos Cauca y San Jorge que amenazan con arrasarlo todo en la zona de la Mojana, obligó a más de 350 familias a desplazarse a cambuches construidos por la misma comunidad en la vía San Marcos-Majagual, en donde se evidencia la dramática situación que se registra en la parte sur del departamento de Sucre

Ahí las necesidades son múltiples; gente que lo ha perdido todo, niños y adultos enfermos y lo peor, mucha hambre, pues no hay nada que comer y mucho menos en donde cocinar, ya que todo se encuentra anegado

Los pobladores claman desesperadamente por ayudas humanitarias y un techo digno en albergues en donde puedan convivir en comunidad y al amparo de no ser arrastrado por las aguas que en los actuales momentos los tienen viviendo en la más completa miseria

"Aqui no tenemos nada, estamos enfermos, soportando la inclemencia del tiempo, muchos mosquitos y hambre, por lo cual pedimos la ayuda del gobierno, nos estamos acabando en medio de estas inundaciones", dijo Carmenza Hernández, una de las afectadas

La vía San Marcos-Majagual comunica a la zona de la Mojana con el resto del departamento de Sucre, pero en los actuales momentos se encuentra cerrada debido a la caída de 7 puentes y por la construcción de los cambuches para los damnificados por la ola invernal

Los damnificados de Bucaramanga duermen en el sueloLa inseguridad, la falta de baterías de baños, agua potable y la presencia de animales, son algunos de los problemas que tienen los damnificados por el invierno en Bucaramanga

Algunas familias damnificadas aseguraron a Caracol Radio que están durmiendo sobre el suelo, debido a que no cuentan con colchonetas

Marco Antonio Ragua, quien se encuentra en el albergue del barrio Villa Elena, en el norte de esa capital, dijo que la única persona que duerme en un colchón, es una mujer embarazada, mientras el resto de personas les toco en el físico suelo

Aseveró que también les preocupa el aumento de mosquitos, animales rastreros y plagas en los asentamientos

Agrego que en ese albergue hace 20 días, murió una niña como consecuencia del dengue y otros menores también se encuentran con enfermedades respiratorias y de la piel

Precisan los damnificados por el invierno que la inseguridad es otro de los tema que les preocupa, al igual que la falta de baterías de baños, debido a que en un albergue donde conviven mas de cien personas existe solo un baño, un inodoro, un lavadero y una cocina

Señalan que en algunos albergues como el del barrio el Pablón, no cuentan con agua potable. En Bucaramanga existen cuatro lugares donde hay albergues y donde se encuentran cien familias

Los damnificados de Jericó, con hambre y miedoEl municipio de Jericó es la segunda población de Colombia más alta, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicado a cuatro horas de Tunja. En los últimos veinte días ésta localidad sufrió dos avalanchas que provocaron afectación en el cincuenta por ciento del municipio, por lo cual mil novecientas personas de cuatro veredas debieron ser ubicadas en escuelas, colegios, coliseo y parque principal del casco urbano

El alcalde Bayardo Arguello indicó que cerca de trecientas cincuenta familias están en lugares de paso y aseguro, que cinco escuelas, trescientas veintisiete viviendas están destruidas total mente. El desprendimiento de lodo y rocas averío sesenta casas en los sectores la Oveja, la Estancia, Cocubal y Pintal. “El invierno nunca había provocado una tragedia como esta en la historia del municipio; no tenemos vías, estamos incomunicados con Chita y Socotá, no tenemos alimento y necesitamos la intervención urgente del gobierno nacional”, dijo a Caracol Radio Albeiro Avendaño, uno de los habitantes

Ante otra posible amenaza de avalancha el 20% de los Jericoences han abandonado su lugar de origen

Actualmente más de cuatro mil ochocientos habitantes no tienen agua potable, ni el servicio de luz eléctrica, los elementos y alimentos de primera necesidad al igual que el combustible ya empiezan a escasear. Buena atención en Antioquia, pero falta la casitaAntioquia ha sido uno de los departamentos con mayores problemas por el invierno en esta primera temporada de lluvias de 2011. Sin embargo, la atención a los damnificados ha sido buena, aunque todos aspiran a que pase pronto la tragedia, porque extrañan sus viviendasAl finalizar el mes de abril, el gobierno consolidó un censo en el que figuran más de dos mil familias damnificadas, lo que equivale a unas 60 mil personas

La mayor parte de estas familias afectadas por las lluvias residen en las riberas de los ríos Cauca y Magdalena, que con sus crecientes inundaron por completo los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Yondó, en el Magdalena medio antioqueño. El río Cauca, a su paso por Antioquia, destruyó viviendas en La Pintada, y los corregimientos de Bolombolo, de Venecia; Peñalisa, de Salgar, y Las Piedras, en Concordia

Unos 20 mil afectados dejaron las crecientes del Cauca en el municipio de Caucasia, bajo Cauca antioqueño, donde hay unas 2 mil personas en albergues provisionales

Otras 300 personas se encuentran hace un mes viviendo carpas y cambuches en el parque principal de Bolombolo

Y entre la carretera de Bolombolo a Santa Fe de Antioquia hay otras 75 carpas con igual número de familias. Sin embargo, no todos los damnificados por el invierno en Antioquia se encuentran hoy en albergues

En Medellín, la alcaldía ordenó la evacuación de 1.260 viviendas por estar levantadas en zonas de alto riesgo, o porque quedaron destruidas por deslizamientos en las laderas más empinadas de la ciudad.-Debido a estas evacuaciones preventiva, el gobierno de Medellín entrega un subsidio de arriendo temporal a 2 mil 500 familias

El pago del arriendo será asumido por la administración municipal hasta cuando se logre su reubicación definitiva. Una situación similar ocurre en el barrio Las Playas, de Rionegro, donde 40 familias debieron evacuar de manera definitiva sus viviendas por el desbordamiento del río Negro

Estas familias reciben un arriendo temporal hasta que se logre la reubicación en un proyecto de vivienda de interés prioritario que construye la alcaldía, otras 18 familias están ubicadas en los albergues que se adecuaron en los hogares campesinos. Eusdaly y Héctor, símbolos de UrabáHasta ahora, Urabá no ha sufrido graves consecuencias de esta nueva etapa de lluvias por el fenómeno de La Niña. Sin embargo, desde hace más de 4 meses se encuentran en albergues unas 3 mil personas, damnificadas por el desbordamiento del río Atrato en los municipios Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá, Chocó. Los albergues están ubicados en el corregimiento de Currulao y el área urbana de Turbo, Antioquia, pero los afectados no han querido tomar las opciones de retorno a sus lugares de origen, ofrecidas por el gobierno de Turbo, la Gobernación de Antioquia y el gobierno nacional. En esos albergues provisionales de Turbo ya han ocurrido dos nacimientos. Durante la Semana Santa nacieron los niños Eusdaly y Héctor. La niña lleva el nombre de la funcionaria de Bienestar Familiar que atendía a su madre, y nació el jueves santo, mientras que el pequeño Héctor llegó al mundo dos días después. Aunque las condiciones de albergues no son las mejores para los recién nacidos, ellos han recibido toda la atención de las autoridades sanitarias y administrativas de Turbo, pero piden la solidaridad con donaciones de leche y pañales para los pequeños. Según la Procuraduría General para los Derechos de la infancia y la familia, cerca del 60 por ciento de los damnificados por el invierno en el departamento son menores de edad, es decir unos 33 mil niños y niñas han sufrido el drama de las afectaciones del fenómeno climático. La convivencia afecta a los damnificados de CúcutaLos damnificados en Norte de Santander pasaron de enfrentar dificultades sociales y económicas a tener problemas psicológicos

La sede del colegio “Alianza para el progreso”, en Cúcuta, pasó de ser una institución educativa a convertirse en un hogar de paso para los damnificados del barrio San Rafael, desde hace más de cinco meses

En esta ciudad el inconveniente surge debido a los enfrentamientos verbales que a diario las personas afectadas por las lluvias tienen con la comunidad educativa, quienes en medio del contexto que los rodea cuestionan fuertemente la actitud de los damnificados por el tiempo que llevan en estas instalaciones

Situación que para las familias es entendible de cierta manera, teniendo en cuenta que la crisis económica por la que atraviesan, debido a la falta de oportunidades laborales, les impide cancelar un arriendo que en la zona de frontera supera los trescientos mil pesos ($300.000) por familia, afirmando que el subsidio de arrendamiento es insuficiente para la cantidad económica que los propietarios de las viviendas con capacidad de alojamiento están solicitando

Un panorama más dramático, viven los damnificados de Gramalote que fueron ubicados en el Colegio INEM “José Eusebio Caro”. Allí de las más de cien familias que en su momento llegaron a ocupar las instalaciones de este plantel, hoy solo quedan 58, pero han sido tal los problemas de convivencia entre docentes, estudiantes y damnificados, que el rector de la institución se vio en la necesidad de solicitarles que desalojen el colegio para evitar que las discordias que se están presentando puedan registrarse hechos violentos

Situación que para los gramaloteros es difícil de enfrentar, expresan que están ahí, no porque quieren, sino por cuestiones ajenas a su voluntad que les tocó asumir. Señalan que el gobierno nacional ha realizado muchas acciones protocolarias pero ninguna concreta para una reubicación firme hasta el momento que les permita vivir en condiciones dignas

Igual posición asumen los damnificados de Cúcuta, quienes ven con preocupación como el tiempo avanza y esta zona del país continúa como la tierra del olvido para el gobierno nacional. Mientras tanto, muchos de ellos ven el pasar de los días con sentimientos de dolor y tristeza, que los refugian en un oscuro panorama y que los tiene sumergido en llanto y aferrados a una vida a la que no pertenecen en donde quisieran retroceder el tiempo y corregir parte de sus errores.