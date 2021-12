Personas sin carnet de vacunación COVID no podrán ingresar a Feria de Cali

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali sobre la Feria de Cali y las medidas de bioseguridad.

"Toda persona que tenga síntomas respiratorios no debe salir de su casa, debe mantener el aislamiento, esto es fundamental", mencionó el alcalde.

Asimismo, aclaró que "las personas que asistan a la Feria de Cali deben llevar su carnet de vacunación. Los que no lo tengan y no hagan uso del tapabocas que no vayan".

Por otro lado, indicó, "estamos haciendo controles sobre la pólvora por la salud de los animales, porque ellos se suelen perder".

Finalmente, mencionó "sobre las celebraciones del Deportivo Cali fueron mesuradas, las felicitaciones son para ellos, han provocado alegría y todos estamos contentos de ese logro".