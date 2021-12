"Pensar en aislamientos nacionales ya no es la solución": Duque

En el marco del evento de condecoración “Cruz Cívica del Mérito Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano" a diez organizaciones del gremio médico, el presidente Iván Duque se mostró en contra de regresar a cuarentenas a nivel nacional en el país, pese a la llegada de la variante ómicron. Según Duque, la prioridad debe ser insistir en la vacunación.

"Hoy en día pensar en aislamientos nacionales, de carácter generalizado, a mí me parece que la evidencia de lo que se tiene, muestra que ya no es la solución indicada, en la medida en que haya vacunación. Por eso es muy importante mirar en los países que han tenido rebrotes severos, cómo está la vacunación y qué porcentaje de la población no ha querido inmunizarse, para darse cuenta de que hay que avanzar", afirmó el mandatario.

Le puede interesar:

- Luis Ernesto Gómez: Ómicron ya se está propagando por Bogotá

- Presidente Duque responde críticas sobre ley de seguridad ciudadana

De hecho, el jefe de Estado enfatizó en que "como lo ha dicho el doctor Tedros Adhanom (director de la OMS) y otros especialistas, donde estamos viendo la mayor cantidad de contagios y de casos que llegan en situación grave a las Unidades de Cuidados Intensivos, son en personas no vacunadas".

Ahora, dado que se están descartando las eventuales cuarentenas en el país, el presidente explicó las medidas que se tomarían en caso de registrarse aumentos considerables en los contagios y/o decesos por cuenta de la pandemia, impulsados, probablemente, por la variante ómicron.

"Nosotros tenemos herramientas de monitoreo y control, y cuando veamos que alguna municipalidad o departamento esté teniendo un comportamiento atípico, antes de que se torne a grave, estaremos haciendo una intervención puntual, para mirar cómo están los estándares de vacunación, de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo", precisó Duque.

Entre tanto, el mandatario aseguró que que dentro de las metas en el Plan Nacional de Vacunación, para corto plazo, está llegar al 80% de vacunados con la primera dosis. Y destacó igualmente que ya se alcanzó el 55% de la población con el esquema completo, y ya van cerca de 3 millones de dosis de refuerzo aplicadas en el país.