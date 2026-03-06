Las 136 marcas de esmaltes semipermanentes que el Invima sacó del mercado

Un total de 136 productos de esmaltes semipermanentes y materiales para uñas quedaron fuera del mercado colombiano según un pronunciamiento este 4 de marzo por El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), quien canceló las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) a estos productos luego de comprobar que contenían sustancias que ahora están prohibidas en cosméticos.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026 que prohibió el uso de ciertos componentes químicos en productos de belleza. Con la medida, estos esmaltes no pueden seguir comercializándose ni venderse las existencias que quedaban en tiendas, distribuidores o salones de belleza.

El retiro del mercado se debe a la presencia de dos ingredientes que estaban permitidos hasta finales de 2025 pero que ahora fueron vetados por sus posibles efectos sobre la salud, los cuales son:

Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO)

N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT)

Entre los productos afectados aparecen esmaltes en gel, gel polish, bases, top coat, monómeros y líquidos para modelar uñas, utilizados tanto por consumidores como por profesionales en salones de belleza.

Estudios científicos citados por las autoridades sanitarias señalan que estas sustancias pueden estar asociadas con riesgos carcinogénicos, toxicidad para la reproducción y reacciones de sensibilización en la piel.

Por esa razón, la Comunidad Andina (CAN) decidió actualizar la normativa para cosméticos y prohibir su uso en toda la región.

La resolución que estableció la prohibición fue publicada el 15 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. A partir de esa fecha, los fabricantes y titulares de los registros sanitarios tuvieron 60 días calendario para ajustar sus productos o retirar las notificaciones sanitarias.

Tras la cancelación de los registros sanitarios, los productos incluidos en el listado no pueden venderse ni utilizarse comercialmente en el país.

El Invima pidió a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de belleza revisar constantemente que los cosméticos que comercializan o utilizan cuenten con notificación sanitaria vigente y cumplan la normativa actual.

Le puede interesar: Motoambulancias para atención médica en casa: startup quiere reducir tiempos del sistema de salud

La entidad también señaló que seguirá realizando labores de inspección, vigilancia y control sobre los productos cosméticos que se venden en el país.

El invima resaltó que la decisión busca reducir riesgos para consumidores y trabajadores de salones de belleza, especialmente en un mercado donde los esmaltes semipermanentes y sistemas en gel han ganado popularidad en los últimos años.