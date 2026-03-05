Motoambulancias para atención médica en casa: startup quiere reducir tiempos del sistema de salud

Con el objetivo de ofrecer atención médica más rápida fuera de hospitales y clínicas, la startup colombiana MedicApp anunció el lanzamiento de un servicio de motoambulancias para atención domiciliaria, un modelo que promete combinar movilidad ágil junto con tecnología médica para evaluar pacientes en sus hogares.

El servicio que ofrece la plataforma es poder realizar una valoración clínica completa en casa mediante dispositivos médicos conectados a herramientas de inteligencia artificial.

Los resultados se enviarían en tiempo real a un médico que analiza la información de manera remota y define el manejo del paciente o los pasos a seguir.

Según la compañía, este modelo puede resolver hasta el 92 % de los casos sin necesidad de trasladar al paciente a un hospital, lo que podría contribuir a descongestionar los servicios de urgencias en un momento crítico para el país.

“La saturación del sistema y las demoras en la atención están llevando a que muchas personas recurran a urgencias como única opción, incluso cuando podrían recibir una valoración médica oportuna en casa”, explicó Daniel Urrego, CEO de MedicApp.

Los tiempos de espera en el sistema de salud siguen aumentando

De acuerdo con un análisis de la Fundación Retorno Vital, los tiempos de espera para acceder a atención médica pasaron de 90 a 150 días en promedio, y en algunos casos pueden llegar hasta los 200 días.

Estas demoras han incrementado la presión sobre los servicios de urgencias, donde muchos pacientes buscan atención rápida ante la falta de alternativas oportunas en consultas o valoraciones médicas.

El informe también refleja la existencia de una brecha en el acceso a servicios complementarios de salud, donde en Colombia, solo el 8 % de la población cuenta con planes complementarios, mientras que el 92 % depende exclusivamente del sistema tradicional.

¿Qué implica el servicio propuesto?

MedicApp afirma que las motoambulancias están equipadas con herramientas que permiten realizar diferentes evaluaciones clínicas durante la visita al paciente. Entre los procedimientos que se pueden realizar en el domicilio están:

Electrocardiogramas

Auscultaciones cardiorrespiratorias

Exámenes de oído y garganta

Toma de signos vitales

Asimismo aseguran que la información obtenida de los exámenes es analizada en tiempo real por un médico que acompaña el proceso de manera remota, lo que permite orientar el tratamiento inmediato o determinar si el paciente necesita traslado a un centro de salud.

La empresa toca el tema acerca de su efectividad, y dice que el modelo busca aprovechar la rapidez de las motocicletas en ciudades con alto tráfico, donde el desplazamiento de una ambulancia tradicional puede tomar más tiempo.

El servicio también busca ampliar su acceso a las personas mediante planes desde 1.000 pesos por persona, dirigidos tanto a empresas como a familias, e incluir a usuarios registrados en el régimen subsidiado y el Sisbén, con la idea de reducir las barreras económicas que actualmente limitan este tipo de atención.

“Nuestro objetivo es que este servicio llegue a más personas, sin importar su ubicación o su capacidad de pago”, señaló Urrego.

Durante su primer año de operación, MedicApp proyecta llegar a 10.000 hogares en Colombia con el servicio de motoambulancias y además de las visitas domiciliarias, la empresa quiere hacerle ver a la ciudadanía la variedad en sus servicios en su plataforma consulta virtual, con orientación médica, servicios de apoyo diagnóstico y atención veterinaria remota.