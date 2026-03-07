Denuncian ante la CIDH 15 casos de pacientes con cáncer sin tratamiento en Colombia

Organizaciones de pacientes oncológicos y de hemofilia en Colombia llevaron la crisis del sistema de salud ante instancias internacionales.

Organizaciones de pacientes en Colombia llevaron la crisis del sistema de salud ante instancias internacionales. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma – Funcolombiana y la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales radicaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para que se garantice el acceso a tratamientos y medicamentos a pacientes con enfermedades graves.

La denuncia se sustenta en 15 casos documentados de pacientes con cáncer hematológico, entre ellos personas con leucemia, linfoma y mieloma múltiple, que —según las organizaciones— no han recibido oportunamente los medicamentos o tratamientos ordenados por sus médicos. Estos casos además, se suman a otros 20 pacientes con enfermedades hepáticas y renales que ya habían sido presentados previamente ante ese organismo internacional en diciembre de 2025.

“Hay pacientes con cáncer en riesgo grave de complicaciones, recaídas e incluso de una mortalidad evitable por la demora en el acceso a medicamentos”, afirmó Yolima Méndez, representante de la Fundación Colombiana de Leucemia.

Según explicó, varios de los pacientes incluidos en la denuncia ya presentan complicaciones de salud debido a la interrupción de sus tratamientos. Algunos han sufrido recaídas, otros han tenido progresión de la enfermedad y algunos se encuentran hospitalizados.

Mayoría de casos estarían relacionados con Nueva EPS

Las organizaciones señalaron que estos 15 casos representan solo una muestra de una problemática mayor que estaría afectando a cientos o incluso miles de pacientes en el país.

“Ellos son el símbolo de lo que está pasando con cientos y miles de pacientes con cáncer en Colombia”, indicó Méndez.

Según las organizaciones, 13 de los 15 casos corresponden a usuarios de Nueva EPS, lo que concentra la mayoría de las situaciones documentadas en la denuncia.

De acuerdo con las organizaciones, algunos pacientes ya habrían sufrido recaídas o progresión de la enfermedad debido a la falta de continuidad en sus tratamientos como se ha indicado.

Paciente denuncia meses de espera por medicamento

Uno de los casos presentados ante la CIDH es el de Jason Pinzón, un joven diagnosticado con leucemia aguda que asegura llevar meses esperando un medicamento fundamental para su tratamiento.

Según relató, el medicamento le fue formulado desde octubre de 2025, pero hasta la fecha no lo ha recibido por parte de su EPS.

“Por ninguno de estos medios ha sido posible la entrega del medicamento”, afirmó el paciente.

Pinzón explicó que ya interpuso tutela, incidente de desacato y solicitudes ante la Superintendencia de Salud, sin obtener respuesta efectiva.

Actualmente continúa con quimioterapia, pero su médico ha indicado que requiere inmunoterapia, un tratamiento más avanzado, especialmente después de haber sufrido una recaída, cuyo medicamento esencial para esta etapa no ha sido oportuno .

Además, que la crisis de la salud se sigue reflejando en el sistema, pues el resto de casos estarían relacionados con usuarios de otras entidades del sistema.

Sin embargo, las organizaciones reiteraron constantemente que, muchas de las quejas además de las 15 que reciben provienen de pacientes afiliados a EPS que actualmente se encuentran intervenidas por el Gobierno.

Solicitan medidas urgentes

El abogado internacionalista Juan Carlos Bernal, quien acompaña la denuncia, explicó que la solicitud presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca que se adopten medidas cautelares urgentes para proteger a los pacientes, entre ellas garantizar el suministro de medicamentos esenciales, asegurar la continuidad de tratamientos oncológicos, priorizar citas y procedimientos médicos urgentes, y promover un diálogo entre el Estado y las organizaciones de pacientes.

Bernal aseguró que la situación ya trascendió el debate político y debe abordarse como una crisis humanitaria. “Ya no es un debate ideológico, estamos hablando de vidas de pacientes que están muriendo por falta de atención”, afirmó el abogado.

Organizaciones advierten deterioro del sistema

Por su parte, María Inés Delgado, directora de la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales, aseguró que la situación actual del sistema de salud no tiene precedentes.

“Los pacientes sin medicamentos y sin atención se van a deteriorar progresivamente. Nunca habíamos visto una decadencia tan grande del sistema de salud”, señaló Delgado.

La directora de la Asociación también cuestionó la falta de respuesta institucional frente a los reclamos de los pacientes y pidió al Gobierno tomar medidas urgentes para garantizar la atención.

Esperan respuesta efectiva internacional ante la crisis del sistema de salud

Las organizaciones esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice la solicitud y emita medidas cautelares para proteger no solo a los pacientes incluidos en la denuncia.

Según explicaron, el organismo internacional deberá estudiar la documentación presentada, que incluye historias clínicas, tutelas, desacatos y registros de solicitudes médicas, antes de tomar una decisión.

Mientras tanto, las organizaciones advirtieron que continuarán recopilando más casos de pacientes que enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos en el sistema de salud colombiano.