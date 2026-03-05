¿Cómo descargar certificado Adres en PDF? Acredita afiliación y estado sistema de salud colombiano

El certificado de la Adres es un documento que certifica la afiliación de una persona o un hogar al sistema de salud colombiano. Este documento es necesario para realizar diversos trámites como reclamar ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por servicios prestados, solicitar un traslado de EPS o acceder a beneficios sociales.

¿Qué es la ADRES?

La ADRES es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Salud de Colombia, encargada de gestionar, recaudar y girar los recursos financieros del sistema de salud. Actúa como el “pagador inteligente”, manejando los dineros del régimen contributivo, subsidiado y de accidentes de tránsito (ECAT).

¿Para qué sirve el certificado de la ADRES?

Este certificado principalmente acredita y le permite verificar el estado actual de afiliación a una EPS, el tipo de régimen (contributivo o subsidiado) y la EPS a la que pertenece el ciudadano, siendo fundamental para demostrar cobertura de salud.

¿En qué casos puede necesitarse el certificado de la ADRES?

Trámites de accidentes (SOAT): Es indispensable para el reconocimiento y pago de reclamaciones por servicios de salud derivados de accidentes de tránsito, junto con el certificado de la aseguradora.

Permite obtener la constancia de los aportes que se han realizado en salud, especialmente útil para regímenes de excepción y especial.

Cómo descargar el certificado de la Adres

Para descargar el certificado de la ADRES, siga estos pasos:

Ingrese a https://servicios.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA

Digite su número de cédula

En la parte inferior seleccione la opción imprimir

Elija la carpeta en la que desea almacenar el certificado PDF y selecciona la opción guardar.

Si no aparece su EPS o ve datos incorrectos:

No aparece afiliado: puede que esté inactivo, en proceso de traslado o que exista una inconsistencia de identidad. Intente nuevamente y, si persiste, comuníquese con su EPS o con la alcaldía (régimen subsidiado) para reactivar/actualizar datos.

Datos errados (nombres, fecha, EPS equivocada): radique una Actualización de datos BDUA ante su EPS con copia de su documento. Si la EPS no corrige, eleve PQRD y, en última instancia, queja ante Supersalud.

Traslado en curso: el cambio de EPS puede tardar en reflejarse. Revise las fechas de corte (generalmente aplican para el mes siguiente a la solicitud).

