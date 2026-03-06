Hable con elPrograma

06 mar 2026

Bogotá

Tiroteo en la Autopista Norte en Bogotá: delincuentes abandonaron vehículo y hay un policía herido

Las autoridades continúan inspeccionando el carro abandonado en la calle 198 con Autopista Norte.

Tiroteo en la Autopista Norte en Bogotá: delincuentes abandonaron vehículo y hay un policía herido. Foto: suministrada.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

En horas de la madrugada de este viernes 6 de marzo, se presentó un tiroteo cerca a la calle 200 con Autopista Norte sentido Chía - Bogotá, entre la Policía y delincuentes que iban en un vehículo.

Los hechos se presentaron cuando las autoridades pidieron a un vehículo hacer el pare para un respectivo registro, pero este omitió la señal de la Policía.

Según nos confirman las autoridades, los delincuentes dispararon por la ventana la Policía les responde, pero logran huir dejando el carro abandonado en la vía.

No hubo personas muerta, pero un uniformado resultó herido por una bala en rostro y se encuentra recuperándose.

Una vez verifican el automóvil abandonado, se evidencia que las placas son falsas.

Debido a esta situación las autoridades continúan inspeccionando el vehículo, lo que ocasiona el cierre de un carril de la calle 198 con Autopista Norte y hay trancones.

